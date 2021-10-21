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4 أبراج تضحي من دون تردد لإسعاد الآخرين.. من هي؟

Lebanon 24
21-10-2021 | 00:00
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إيجاد شخص مستعد للاستغناء عن احتياجاته والتضحية من أجل إسعادك، وتحقيق ما تريد، هو أمر صعب، لكن إذا كان لديك صديق من أصحاب هذه الأبراج فأنت محظوظ بصديق مخلص لا يتردد في التضحية لإسعادك.

 

برج الحوت:

أول الأبراج التي تضع احتياجات الآخرين قبل احتياجاتها، مواليد برج الحوت، فهم على استعداد لأن يتخلوا عن احتياجاتهم، في مقابل أن يكون الأصدقاء في حالة رضا، كما أن مواليد برج الحوت، يجدون صعوبة في قول كلمة "لا"، وبخاصة للأشخاص أصحاب المكانة في قلوبهم، فكل ما يتمنونه هو إسعاد الآخرين.

 

برج السرطان:

نفس الأمر لدى مواليد برج السرطان، الذين يجدون سعادتهم في راحة الآخرين، ورضاهم، وهذا ما يجعل البعض يقومون باستغلالهم، لكن احذر فرغم حب هذه المواليد، لإسعاد من حولهم، حتى ولو على حساب أنفسهم، فإنهم ما أن يشعروا بالاستغلال، حتى ينقلبوا 180 درجة، ويبتعدون عن هذا الشخص.

 

برج الجدي:

أما برج الجدي الذي يتسم بالأنانية بعض الشيء، فإنه ما أن يحب شخصا، أو يشعر بأنه شخص طيب، تجده على استعداد لبذل أي تضحية، حتى يرضيه ويسعده، حتى لو كانت هذه التضحية على حساب نفسه واحتياجاته الخاصة.

 

برج الميزان:

مولود برج الميزان، الذي يكره أن يخذل أحدا، مستعد لعمل أي شيء في سبيل جعل الآخرين فخورون به، لذلك فهو دائما ما يتخلى عن احتياجاته الشخصية، في سبيل تحقيق ما يريده الآخرون.

 

 

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