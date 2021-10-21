منوعات

لمحبي النوم... وظيفة الأحلام بـ30 ألف دولار

Lebanon 24
21-10-2021 | 00:45
A-
A+
Doc-P-877396-637703984333585338.jpg
Doc-P-877396-637703984333585338.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يحلم الكثير من الأشخاص بقضاء وقت طويل على السرير متصفحين وسائل التواصل الاجتماعي ومتابعين لبرامجهم المفضلة على التلفاز مقابل الحصول على أجر، إلا أن هذا الحلم أصبح حقيقة.

فقد قدمت شركة "Crafted Beds"، للأسرّة الفاخرة المصممة حسب الطلب، عرضا مغريا براتب يصل لـ24 ألف جنيه أسترليني أي ما يعادل 30 ألف دولار سنويا.

وتسمح الوظيفة للراغبيين بتصفح مواقع التواصل ومشاهدة شبكة "نيتفليكس"، ويتوجب على الموظفين المقبولين اختبار مراتب عالية الجودة على أساس أسبوعي.
وسيحدد المقبولون مدى راحة كل مرتبة جديدة لمدة 37.5 ساعة كاملة في الأسبوع.

ووصف برايان ديلون، مدير التسويق بالشركة، بالحماسية لأن هدف الشركة هو إرضاء العملاء وستكون هذه الوظيفة جزءا لايتجزا من فريق الشركة.

هذا وسيتم شحن فرشة السرير إلى منازل الموظفين أي أنهم سيقومون بعملهم من المنزل، مع تقديم تحليل إسبوعي عن حالة هذه الفرشات، بحسب ما نقلت صحيفة "ميرور" البريطانية.
المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:58 | 2021-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:11 | 2021-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:41 | 2021-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:08 | 2021-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:35 | 2021-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
02:30 | 2021-10-21
02:00 | 2021-10-21
01:21 | 2021-10-21
00:00 | 2021-10-21
23:24 | 2021-10-20
23:00 | 2021-10-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website