بث مقطع فيديو إباحي خلال النشرة الجوية في احدى المحطات... والشرطة تحقق

تعرضت إحدى القنوات التليفزيونية الأمريكية لموقف شديد الحرج؛ فبينما كانت المذيعة تستعرض تقرير الطقس ببث مباشر، ظهر في خلفيتها مقطع فيديو مثير للإحراج، كان عبارة عن مقاطع إباحية يتم تشغيله في خلفية تقرير الطقس.تقرير الطقس وموقف محرجويظهر في مقطع الفيديو من أخبار KREM في واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، يبدو أن مذيعة الأخبار غافلة عن المشاهد الإباحية التي تعرض خلف رأسها بينما تتحدث عن الطقس، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستارط البريطانية.ولم تعلم المذيعة بما يجري في الخلفية، واستمرت في طرح الأسئلة على خبيرة الأرصاد التي كانت تحاورها عبر الهاتف، وظلت تسأل والخيرة تجيبها، لتتصرف وكأن الأمور مستتبة في الشاشات وراءها .وأنهت المذيعة نشرتها دون أن تدري أي مما حدث طوال مدتها، حتى القناة ذاتها لم تدرك إلا بعد ساعات وخرجت باعتذار لمشاهديها في النشرة التالية، حيث قال أحد المذيعين: تم بث مقطع فيديو غير لائق في الجزء الأول من النشرة الصباحية، ونعمل بكل جد؛ حتى لا يتكرر شيء مثل هذا مرة أخرىفي المقابل،وصف بيان صادر عن إدارة شرطة مدينة سبوكين بولاية واشنطن، صباح الاثنين، المشاهد الإباحية، بأنها “صورة مزعجة”، وأن الشرطة تلقت مكالمات عديدة من المواطنين المعنيين في المدينة والو، يشكون مما عرض.وتجري الآن إدارة القناة وكذلك الشرطة المحلية، تحقيقاً معمقاً حول الحادثة التي اعتبرت معيبة على الإعلام، وتجري الآن مقابلة بعض الشهود والخبراء لمعرفة تفاصيل الحادثة ومن يقف وراءها من موظفين أو غيرهم.