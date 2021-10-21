بقايا بشرية وحقيبة ظهر.. تطور جديد في قضية خطيب غابي بيتيتو المفقود

قال مكتب التحقيقات الفيدرالي "أف بي آي"، الأربعاء، إنه تم العثور على "بقايا بشرية على ما يبدو بالقرب من محمية طبيعية" في ولاية فلوريدا الأميركية، حيث كان المسؤولون يبحثون عن بريان لوندري (23 عاما)، خطيب غابي بيتيتو، وهي الفتاة الأميركية التي عثر على جثتها أواخر ايلول الماضي، بعد اختفائها خلال رحلة معه في أغسطس.وتم العثور على البقايا البشرية بالقرب من محمية كارلتون، التي تبلغ مساحتها 24565 فدانا، بعدما أخبر والدا لوندري الشرطة أنهم يعتقدون أن ابنهما ذهب إليها، عندما أبلغوا عن فقده الشهر الماضي.وأوضح مكتب التحقيقات الفيدرالي أنه تم العثور على الأدلة في منطقة كانت حتى وقت قريب "مغمورة بالمياه". ومن غير الواضح ما إذا كانت البقايا البشرية تعود إلى لوندري أم لا، وفقا لموقع "ياهو نيوز".وقال مايكل ماكفرسون، الوكيل الخاص المسؤول عن مكتب تامبا الميداني التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي، للصحفيين: "في وقت سابق اليوم، عثر المحققون على ما يبدو أنه بقايا بشرية، بالإضافة إلى أشياء شخصية مثل حقيبة ظهر ودفتر ملاحظات تخص بريان لوندري".وأضاف "تم العثور على هذه الأشياء في منطقة كانت حتى وقت قريب مغمورة بالمياه. الفريق المختص بالأدلة لدينا متواجد في الموقع، ويستخدم جميع موارد الطب الشرعي المتاحة للبحث في المنطقة. ومن المحتمل أن يبقى الفريق في الموقع لعدة أيام".وفي ايول الماضي، أصدرت السلطات الأميركية مذكرة توقيف فيدرالية بحق خطيب الشابة الأميركية غابرييل (غابي) بيتيتو (22 عاما)، والتي وجدت مقتولة في أحد المتنزهات بولاية وايومنغ.وتم توجيه الاتهام إلى خطيب بيتيتو، باستخدام بطاقة الخصم البنكية الخاصة بها بطريقة احتيالية، خلال رحلتهم البرية عبر البلاد، وفقا لرويترز.وتم إصدار أمر تفتيش بحق خطيبها بريان لوندري الذي تبحث عنه الشرطة، بعد أن وجهت هيئة محلفين في محكمة بوايومنغ له تهمة تتعلق بالاستخدام غير القانوني للبطاقة ورقم التعريف الشخصي لبيتيتو، فيما لم يتم اتهامه في وفاتها.ووفقا للائحة الاتهام، اتهم لوندري بإنفاق 1000 دولار أو أكثر من البطاقة بين 30 آب و1 ايلول.وشوهدت بيتيتو آخر مرة في 24 آب. ويبدو أن المحققين يعتقدون أنها قتلت في وقت ما بين 27 و30 آب.ولا يزال مكان براين لوندري، خطيب الفتاة، غير معروف، وأطلقت الشرطة عملية بحث واسعة عنه، حيث تعتبره "شخصا مهما في القضية".وكان الخطيبان يتجولان في سيارة "فان" صغيرة بيضاء عبر الغرب الأميركي، في رحلة برية بالمتنزهات الوطنية، منذ يوليو الماضي، وقاما بتوثيق أجزاء من الرحلة على يوتيوب وإنستغرام، قبل أن يتوقفا عن النشر فجأة في أواخر أغسطس.وقالت الشرطة إن بريان لوندري، كان يقود مركبة من نوع "فان"، تحمل لوحات فلوريدا، وعاد إلى نورث بورت، جنوب تامبا، في الأول من ايلول، أي قبل عشرة أيام من إبلاغ أسرة بيتيتو عن فقدها.وتم الإبلاغ عن اختفاء بيتيتو في 11 ايلول، أي بعد 10 أيام من عودة خطيبها بمفرده. وكان من المفترض أن تستغرق الرحلة البرية عبر البلاد أربعة أشهر.