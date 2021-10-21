"قبل كولومبوس بخمسة قرون".. آثار تظهر موعد وصول الفايكنغ إلى أميركا الشمالية

أظهرت قطع أثرية عثر عليها في أنقاض منزل قديم في كندا أن الفايكنغ عبروا المحيط الأطلسي واستقروا في أميركا الشمالية قبل 1000 عام، أي قبل خمسة قرون تقريبا من رحلة كولومبوس الشهيرة.وكشفت ورقة بحثية نشرت في مجلة "نيتشر"، الأربعاء، أن الفايكنغ استقروا في المنطقة منذ عام 1021.يذكر أن كولومبوس بلغ أميركا الشمالية في تشرين الاول عام 1492.ويقول مايكل دي، الخبير في جامعة غروننغن في هولندا والمؤلف الرئيسي للورقة، إنه تم التوصل إلى ذلك بعد العثور على القطع الأثرية قرب الطرف الشمالي من "نيوفاوندلاند"، وهي مستوطنة الفايكنغ الوحيدة التي تم التحقق منها في القارة (تقع اليوم في كندا تحديدا)، وتم تحليلها عبر تقنية جديدة للتأريخ بالكربون المشع.ويعرف الباحثون منذ فترة طويلة أن الفايكنغ وصلوا إلى أميركا الشمالية قرب نهاية الألفية الأولى.واكتشف علماء الآثار بين أنقاض ثمانية مبانٍ أنشئت بأسلوب شائع في العصور الوسطى، مئات القطع الأثرية الخشبية والبرونزية والعظام.ويعتقد، بحسب الدراسة، أن ما لا يزيد عن 40 شخصا عاشوا هناك، وربما أعادوا تجهيز سفن الفايكنغ الطويلة.وقال أندرس وينروث، مؤرخ في جامعة أوسلو ومؤلف كتاب "عصر الفايكنغ"، المنشور عام 2014، إن الدراسة تثبت موعد تواجدهم هناك.وقد يضع البحث الجديد، الذي أجراه علماء في كندا وألمانيا وكذلك هولندا، حدا للشكوك العالقة حول موعد وصول الفايكنغ إلى أميركا الشمالية.