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منوعات
"حقن" غريبة لفتيات داخل النوادي الليلية... إليكم التفاصيل!
Lebanon 24
21-10-2021
|
02:30
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تقول النساء في جميع أنحاء المملكة المتحدة إنهن يتعرضن للإبر في النوادي الليلية، ويغمى عليهن، ويستيقظن دون أن يتذكرن ما حدث في الليلة السابقة، وفقًا لتقارير متعددة.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن الشرطة في نوتينجهامشير، ووست يوركشاير، واسكتلندا تلقت جميعها تقارير عن حدوث اعطاء حقن وتحقق في الحوادث.
تم القبض على رجل يبلغ من العمر 20 عامًا في نوتنغهام وإطلاق سراحه بكفالة فيما يتعلق بتقرير عن حادثة اعطاء إبرة، وفقًا لما قالته المشرفة كاثرين كرانر من شرطة نوتنغهامشير لـ Insider.
من غير الواضح بالضبط عدد الحالات التي كانت موجودة في جميع أنحاء المملكة المتحدة حتى الآن، ولكن الحالات المبلغ عنها تشمل:
-تعتقد زارا أوين ، طالبة في جامعة نوتنغهام ، أنها أصيبت بالحقن أثناء وجودها في ملهى بريزم الليلي في نوتنغهام في 11 أكتوبر ، وفقًا لبي بي سي.
-قالت إيلي سيمبسون، من نوتنغهام، إن أختها البالغة من العمر 19 عامًا تعتقد أنها حُقنت خلال ليلة في ملهى ليلي Stealth في نوتنغهام في 12 أكتوبر ، وفقًا لصحيفة The Times.
-أكد ملهى ليلي متخفي في نوتنغهام لبي بي سي أنه تلقى تقريرين من العملاء الذين اعتقدوا أنهم ربما أصيبوا بإبرة في الأسبوعين الماضيين. من غير الواضح ما إذا كان أحد هذه التقارير كان أخت سيمبسون.
دفعت الحالات الطلاب في جامعات متعددة إلى مقاطعة النوادي الليلية في منطقتهم المحلية.
وقال مصدر في وزارة الداخلية : "هذا مروع للغاية. لقد طلبنا تحديثًا من الشرطة بشأن هذا الأمر وسنشجع أي شخص على إبلاغ الشرطة بهذا السلوك".
المصدر: أخبار الآن
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