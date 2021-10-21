مفاجآت وأحداث وتطورات.. إليكم بالتفاصيل توقعات الأبراج للعام 2022

ما هي المفاجآت والتطورات والأحداث لكل برج من الأبراج في العام 2022؟ وماذا يخبىء الفلك من إيجابيات وأخبار سارة على الصعيد العائلي والاجتماعي؟

إليكم أبرز التوقعات لعام 2022، للأبراج على الصعيد العائلي والاجتماعي.

برج الحمل

في عام 2022، ستسافر للمتعة وتنال الحرية لاستكشاف المجهول، بفرص وإمكانيات جديدة. تنتقي خيارات الرحلة من المجهول إلى المعروف، بطريقة دقيقة، على مدار العام. قد يساعدك هذا في تحسين صحتك أيضاً. قد تنتهي الأمراض طويلة الأمد بشكل يشبه المعجزة، خلال النصف الأخير من العام. كما ستحظى مبادراتك لتولي المسؤوليات الأسرية بتقدير كبير وسيتبع ذلك نتائج جيدة. ستكون شؤون الأسرة مستقرة وستستمر بحال مرتاح. ولكن لا بد من تعدد المهام من أجل تحقيق التوازن بين الأهداف والغايات المختلفة.

برج الثور

لمواليد برج الثور، فإنَّ المعرفة هي الحل للتغلب على أي عقبة. قد تكون هناك حاجة إلى الفهم والعمل الجاد لمشاركة علاقة حقيقية مع أحبائك. من المحتمل أن يكون هذا محبطاً لكثرة الأسئلة والآراء المخالفة. 2022 ليس وقتاً رائعاً للسفر ولكن هناك بعض الرحلات. اجعل أفكارك واضحة وكن جريء وتولّى زمام المبادرة.

برج الجوزاء

يفيدك الحظ، لكن عليك إبعاد الأفكار السلبية. ستشعر بالارتباط العميق بالأشخاص من حولك وسوف ينجذبون إليك. ستظهر العائلة والأحباء بشكل بارز في حياتك. قد تكون صحتك مصدر قلق بعض الشيء، لذا يجب أن تنتبه لرفاهيتك وأن تبقي الأمور في نطاق التوازن.

برج السرطان

بينما كنت تكافح من أجل السنوات الماضية، ستبدأ جهودك في تحقيق نتائج من الآن. سيكون الحظ في صالحك بشكل كبير. أمامك مستقبل أكثر إشراقاً للتخطيط، توقف عن الحنين إلى الماضي وابدأ في الاستمتاع بالحاضر. توقع نمط حياة مفعم بالحيوية من الناحية الصحية. لكن لا تنسى الاستمرار في اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة تمارين بشكل منتظم. يتدفق الفرح والسعادة الاستثنائيان من الأطفال والأشقاء.و للأمهات الحوامل مطلوب رعاية خاصة في النصف الثاني من العام.

برج الاسد

العام المرتقب لتطبيق تجاربك، والأكثر من ذلك، أنّ هذه التجارب والأخطاء ستكون مثمرة وستضيف شرارة لحياتك. سوف تنهمر عليك قوى الإبداع والخيال. ستكون الصحة ممتازة على مدار العام، جسدياً وعقلياً. باتباع نظام غذائي سليم وصحي، يدوم النشاط. وعبر النظرة الإيجابية، سيتم تعزيز رفاهيتك. كما ينهال عليك الدعم من أفراد الأسرة. سيجعلك أطفالك فخور بأدائهم الأكاديمي الممتاز.

برج العذراء

رحِّب بعام 2022 باعتباره نعمة من الله. ستشهد جميع جوانب الحياة حالاً أفضل، مقارنة بالسنوات السابقة. لديك كل الوقت لجعل مزاجك خالياً من الهموم ودعم المرح. أمامك الكثير من الأخبار السارة. ستدرك أخيراً العلاقة بين الجسم السليم والعقل السليم. يرتاح أولئك الذين يعانون من ضغط الدم أو السكري أو ارتفاع الكوليسترول في طريقهم إلى التعافي. من المرجح أن تتدفق الطلبات غير المعقولة من المراهقين، مع الرغبة في تجربة كل شيء.

برج الميزان

يسطع شعاع جديد من الطاقة في حياتك مع نمو إيجابي في المجال الصحي. وبالنسبة لأولئك الذين يعانون من تدهور الصحة بسبب عوامل العمر فسيكون هناك تحسن غير متوقع، مما يعزز صحتك العامة. بينما ستكون أمورك الصحية ممتازة على مدار العام، إلا أنّ اتباع نظام غذائي متوازن مع جدول تمارين منتظم سيحفزك أكثر. لن تلجأ لطرق تعارف مواقع الزواج عبر الإنترنت فهي مضيعة لوقتك، وستنال ما تريد من خلال المقربين منك. يمكن أن تكون أشهر مايو أو سبتمبر مزعجة بعض الشيء حيث يتوقع وجود بعض الضيوف غير المدعوين في منزلك. من الأفضل تقبلهم بدلاً من التذمر.

برج العقرب

استقبل العام الجديد بفرح، بأذرع مفتوحة. للبقاء بصحة جيدة عقلياً وجسدياً، يجب أن تكون نظرتك إيجابية. أعطِ اهتماماً فورياً للمشاكل الجلدية البسيطة، وإلا فمن المحتمل أن تتفاقم لاحقاً. يجب زيارة الطبيب لأنّ العلاجات المنزلية ليست حلاً لجميع الأمراض. يوفر المقربون منك الدعم. من المرجح أن يكون الأطفال وراء أخبار جيدة في شهر مارس. الاحتفالات في طور الإعداد حيث من المتوقع الانتقال الى منزل جديد في النصف الثاني من العام.

برج القوس

أمامك مزيج من التجارب الإيجابية والسلبية لعام 2022. يمكنك الانتصار على التوترات واسبابه بنظرة إيجابية وعقل متماسك. تنال أقصى قدر من الدعم من القريبين والاعزاء عليك. سوف يجلب لك الأطفال الفخر الكافي. وتثبت الرحلات الخارجية أنها مفيدة للغاية. على الرغم من التنبؤ بمخاوف متعلقة بالصحة، إلا أنك قادر على مواجهتها بنظام غذائي متوازن وجدول رياضي مناسب. قد يؤدي إظهار طبيعة ودية للغاية تجاه الغرباء أثناء السفر إلى وقوعك في المشاكل، حيث قد ينظر الى سلوكك بشكل سلبي.

برج الجدي

يعدك عام 2022 بحياة واعدة وسلسة في المستقبل، بشرط ترك كل التوتر والضغوط جانباً، حيث لم يفدك تمسكك بهم في العام السابق. ولن يفعل مستقبلاً، وسيكون من الأفضل التخلي عنهم والمضي قدماً بحثاً عن مستقبل باحتمالات أجمل. شعار عام 2022؛ لا تضغط على نفسك عقلياً أو جسدياً. لحياة أكثر إقناعاً واسترخاءً، ابتعد عن أي نوع من التوتر والمخاوف. ستحظى باهتمام إضافي من العائلة والمقربين. على الرغم من أنه قد يكون لديهم نوايا مختلطة وراء هذا الاهتمام الخاص، إلا أنّ هذا ليست مشكلتك.

برج الدلو

من الممكن توقع فترة من الحظ السعيد في جميع جوانب الحياة، سواء كان ذلك في العمل أو المال أو الشهرة. مع تلاشي المخاوف والقلق، سيكون وضع صحتك جيداً، ويزيد من الحيوية. حافظ على لياقتك وسلامتك من خلال اتباع نظام غذائي صحي ونمط حياة معتدل.

برج الحوت

وضع صحتك ممتاز للغاية، على الرغم من أنك ستضطر إلى بث جرعات هائلة من التفاؤل والسلوك الإيجابي للبقاء سعيدة. من خلال الحفاظ على صحتك العقلية والجسدية، من المرجح أن ترتفع معنوياتك بشكل استثنائي. الأخبار السارة بسبب الأطفال على مقربة، وستجلب لك الفخر. تصطف المفاجآت أيضاً مع التخطيط للاجتماعات بين الأشقاء. قد يظهر سوء تفاهم مع شخص قريب، من جانب شريك الحياة. حافظ على أعصابك وتعامل مع الموقف بشكل دبلوماسي.