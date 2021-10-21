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قط ينقل المخدرات... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
21-10-2021 | 10:00
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"اعتقل" موظفو هيئة السجون الفدرالية في مقاطعة "إيفانوفسكايا" الروسية قطا وهو يحاول نقل الماريجوانا إلى السجناء الروس.

أفاد بذلك الأربعاء 20 أكتوبر ناطق باسم الإدارة المحلية لهيئة السجون الفدرالية. وقال إنه تم اعتراض القط بفضل الحصول على معلومات تلقاها موظفو السجن مسبقا.

وعندما حاول القط التسلل إلى منطقة السجن تم القبض عليه بالقرب من الجدار. واكتشف موظفو السجن طوقا تم ربطه برقبة الحيوان وفيه 5 غرامات من الماريجوانا.
 
(اكسبرس)
المصدر: روسيا اليوم-اكسبريس
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