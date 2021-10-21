في عمر الـ70... أنجبت طفلا

أنجبت امرأة هندية تبلغ من العمر 70 عاما طفلا بمساعدة مختبرات التلقيح خارج الرحم (IVF) في الهند بعد انتظار طال أكثر من 45 عاما منذ زواجها.ونشرت وسائل إعلام فيديو ومجموعة من الصور تظهر المرأة التي قالت إن عمرها 70 عاما وهي تحمل الرضيع ويجلس بجانبها زوجها خلال وجودهما في أحد المستشفيات بالهند.وأوضحت وسائل الإعلام أن جيفونبن راباري، ومالداري -وهما من قرية صغيرة تسمى مورا في ولاية غوجارات بالهند- متزوجان منذ 45 عامًا، وحاولا إنجاب طفل طوال المدة السابقة ولكنهما لم يستطيعا ذلك قبل استخدام "التلقيح خارج الرحم" للمساعدة على الإنجاب.وقالت صحيفة "ديلي ميل" (dailymail) البريطانية إن المرأة الهندية أنجبت طفلها الأول في سن السبعين وتعدّ واحدة من أندر الحالات، حسب تصريح الطبيب للصحيفة.