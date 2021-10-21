هذا ما ينتظر كل الأبراج عام 2022 على الصعيد المهني!

كثيرون ينتظرون بشغف كبير لمعرفة ماذا ينتظرهم في العام 2022، وماذا يخبىء الفلك من تطورات وإيجابيات لكل برج من الأبراج.

إليكم أبرز التوقعات للعام 2022، للأبراج على الصعيد المهني.

برج الحمل

بشكل عام، 2022 هو وقت إدراك المال وصنع السلام في الحياة. مالياً، سيكون هناك صعود وهبوط. خلال فترة هذا العام، ستجد مكاسب كبيرة في العقارات والأعمال. من ناحية الاستشمار على وجه الخصوص، هناك احتمالات أفضل لتكوين الثروة. هذا وحده يمكن أن يكون كافياً لاستكمال هدف توليد الثروة.

برج الثور

يطرأ على العمليات المالية تقدُّم. في العمل، قد تحصل على تقدير أو حسد غير متوقع. مطلوب جهود صادقة وتركيز هائل للتعامل مع الأمور المهنية. يمكنك الانجراف إلى حالة من الشكر العميق. أهم ما في الامر هو تحقيق التوازن بين العمل والمتعة.

برج الجوزاء

تقترب منك جرعة من النجاح، لذا فإنّ التخطيط السليم أمر ضروري. ولا بد أنّ التأثير السعيد من كل حدب وصوب في الحياة سيجعلك أكثر نشاطاً وتصميماً. رغبتك في الحصول على حياة حرة ومثمرة تدفعك لبذل قصارى جهدك لجعل ذلك ممكناً. النجاح هو شعارك في عام 2022 وسوف تتوسع آفاقك المالية لتجعلك تشعر بالقوة، والسعي وراء الكثير. تعزز حياتك المهنية بالترقية والعلاوات وقد يتحقق حلمك في الحصول على أرض أو امتلاك منزل مع رحلات متكررة إلى الخارج. توقع أرباحاً ملموسة ومكاسب مادية لمهامك. هذا العام يمكنك التطلع إلى التوازن في حياتك ككل.

برج السرطان

السفر إلى وجهات خارجية أمر وارد، سيثبت أنه مربح لك ايضاً. وعلى الصعيد المهني، سيتم تطوير سلسلة من جهات الاتصال الجديدة، والتي ستساعدك على تسلق سلم النجاح.

برج الاسد

يجب تجنب الاستثمارات النقدية خلال شهري مارس وأغسطس. سيكون الاستثمار في العقارات السكنية من سبتمبر حتى نوفمبر مجزياً للغاية. سوف يتحقق حلم برحلة خارجية في النصف الثاني من العام، حيث تحصل على دعم.

برج العذراء

من المتوقع القيام برحلات عمل إلى وجهات أجنبية، مما يفيدك على الصعيدين المهني والمالي. كما من المرجح حضور ضيوف بلا دعوة لزيارتك والبقاء لفترة أطول. شراء العقارات من أبريل إلى يونيو، يعزز استقرارك المالي على المدى الطويل. وهناك لقاء مع شخص قوي، في أغسطس أو سبتمبر، مما سوف يدعمك بدوره في المستقبل.

برج الميزان

على رأس قائمة مهامك لعام 2022 الأفكار المذهلة، وجهات اتصال جديدة، والقرارات الملموسة الأثر. من المرجح أن يكون عامك مثمراً مع الكثير من المشاريع المزدهرة. لن يكون الأمر أشبه بحمل عصا سحرية لتحقيق أهدافك المحددة، الا أن العام بيديك؛ ومجرد تدوين قائمة الرغبات سيفي بالغرض. ستحقق الاستثمارات في العقارات خلال شهري مارس وأكتوبر.

برج العقرب

من المتوقع أن يجلب عام 2022 المتعة والتأمل الذاتي. من المرجح أن تسير جميع جوانب الحياة بسلاسة، مع التركيز بشكل خاص على العلاقات والوظيفة. حان الوقت لتلك الابتسامة العريضة لسنة مثمرة كاملة تتجه نحوك. يمكن أن يؤدي تحمل الكثير من الضغط وأعباء العمل إلى إحباطك. كما قد تكون النتائج غير مرضية بشكل كبير فيما يخص زيارات العمل أو الوظيفة التي تمت في الربع الأول. الاستثمار في عقار خلال أشهر مارس ويونيو وأكتوبر سيحقق عوائد معتدلة.

برج القوس

ستكون 2022 فترة واعدة للإستثمار في العقارات. سيبدأ الشخص الذي تكن له اعجاباً بمكان العمل في مبادلتك لمشاعرك.

برج الجدي

ببساطة اجلس واستمتع بوقتك في دائرة الضوء، لكن، تجنب تقديم الكثير من المطالب، كل ما عليك فعله هو تقدير الاحترام الممنوح لك. نظراً لأنّ النصف الأول من السنة قد لا يكون مُرضياً، ينصحك الفلك بتأجيل صفقات العقارات إلى النصف الثاني من السنة للحصول على عوائد أفضل.

برج الدلو

إذا كان عام 2021 عاماً مليئاً بالعقبات والمصاعب، تتنفس الصعداء في العام 2022. مع اقتراب عودة حياتك إلى المسار الصحيح، يقدم لك عام 2022 طبقاً مليئاً بالطاقات الإيجابية والإمكانيات الغنية والفرص المستقبلية. يمكن توقع تحسُّن بارز على الصعيدين الشخصي والمهني. سيبدأ كل عملك الشاق يؤتي ثماره، مما يمنحك وقتاً كافياً للمتعة والترفيه أيضاً. ستزداد أصولك بسرعة، مما يوفر لك فرصة للاستثمار في العقارات، على الرغم من أنك بحاجة إلى توخي الحذر أثناء الإستثمار في أي مجال جديد. من الأفضل التمسك بالعقار التجاري بدلاً من العقارات السكنية.

برج الحوت

ستسيطر الطاقات الإيجابية على حياتك طوال عام 2022. وستشعر بالطاقة، حيث يتوفر أمامك الكثير من الإجراءات والمشاريع الجديدة. ستقدم أسرتك الدعم الكافي إذا كنت تخطط لإستثمار مبلغ كبير من مدخراتك. يجب إلغاء أي خطط للإستثمار في العقارات بإسمك؛ بدلاً من ذلك، استخدم اسم أحد أفراد عائلتك ليكون الحظ حليفك.