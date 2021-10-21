5 أبراج تستحق لقب أفضل طباخ في العالم... هل برجك من بينها؟

أمس كان اليوم العالمي للشيفات، لذا سنعرفك على الشخصيات التي تصلح للعمل كطهاة، بناءً على السمات التي تحكم أبراجهم الفلكية، وذلك وفقا لتقرير منشور على موقع your tango.





مواليد برج السرطان شخصيات "بيتوتية" للغاية، يحبون البقاء إلى جانب عائلاتهم، ويفضلون التواجد مع الأمهات والجدات أثناء إعداد وجبات الطعام لكي يتعلموا منهم فنون الطهي، لاحقا يقومون بعمل الطعام بأيديهم للمقربين منهم. برج السرطانمواليد برج السرطان شخصيات "بيتوتية" للغاية، يحبون البقاء إلى جانب عائلاتهم، ويفضلون التواجد مع الأمهات والجدات أثناء إعداد وجبات الطعام لكي يتعلموا منهم فنون الطهي، لاحقا يقومون بعمل الطعام بأيديهم للمقربين منهم.

برج الميزان



مولود الميزان هو عاشق للطعام، وبالتالي حبه للطعام يدفعه للطهي، إنه يعرف أيضًا كيفية التوازن بين الفخامة وجودة الذوق، يحب التجربة وصنع وصفات جديدة باستمرار، كما يجيد صناعة زخارف رائعة من الطعام للتزيين.





برج الثور



مواليد برج الثور يحبون إعداد أطباق طعام متقنة، فهم يحبون الطعام بشدة، ولا يمكنهم التنازل عن أي شيء، لذلك يحتاجون وقت للتصميم والتحضير لكل خطوة، ويبحثون دائما عن التفاصيل التي تجعل الطعام في أفضل مذاق له.

برج الجوزاء



مواليد الجوزاء هم شخصيات اجتماعية بالأساس، يحبون الاختلاط بالآخرين، ويستخدمون الطعام كوسيلة للتقارب مع من حولهم، ولديهم أيضًا الكثير من المعرفة حول المأكولات المختلفة والأطباق، إنهم يعرفون بالضبط المكونات التي تكمل بعضها البعض وتعزز المذاق والنكهة بشكل عام، كما أنهم لا يترددون في تجربة الأطباق.

برج الجدي



من المعروف أن مولود الجدي شخص منظم للغاية ومهذب، وتساعده هذه السمات على إعداد وجبات شهية ومثالية، إنه يركز على الوجبات الصحية لنفسه ولأحبائه، ويحب أيضًا دعوة الآخرين لتناول وجبات الإفطار والغداء أو العشاء. إنه يعتبر كرم الضيافة أمرًا مهمًا لخدمة الآخرين ، ويكملون ذلك بالمأكولات المتقنة والمذاق.