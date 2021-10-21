هذه هي الابراج المهيمنة في 2022.. تحقيق أمنياتهم في الحياة وهؤلاء ينتظرهم الزواج

بحسب علماء الفلك فإنّ العام 2022 هو "عام مائي". وبالتالي ستتأثر الابراج المائية ايجاباً خلال العام المقبل، وخصوصاً برج الحوت. وسيكون امام هؤلاء تغييرات كبيرة في حياتهم. فمن هي الابراج المهيمنة في 2022، بحسب ما نشره موقع "اليوم السابع"؟.

الحوت

هو الطاقة الاولى، والبرج الاكثر حظاً خلال العام 2022. بإختصار سيحقق امنية حياته.

الجوزاء

امام الجوزاء منصب هام في حياته في العام 2022. ينتظره عمل مهم او شهرة او علاقات مهمة مع اشخاص من اصحاب النفوذ.

العذراء

أمام العذراء فرصة كبيرة في الزواج خلال النصف الثاني من العام 2022. وايضاً عقود عمل مهمة.

القوس

بإنتظار مواليد برج القوس شراء بيت جديد او سفر او زواج اكيد في العام 2022.