"ولعت" في استديو الـ"أم تي في"... رقص على الـ"étiquette" (صور)

نشرت مقدمة البرنامج الصباحي "alive" عبر قناة الـ"أم تي في" رانيا زيادة أشقر، فيديو عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، ظهرت فيه مقدمة فقرة الـ"étiquette" نادين ضاهر ترقص على أغنية "يا سكر محلّي". وقد علّقت أشقر على الفيديو قائلة: "ولعت بالستوديو يا سكر محلّي بس بالـ"étiquette".