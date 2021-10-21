رسالة في مرحاض جامعة تثير رعب الطلاب... ما القصة؟! (صورة)

كتبت فتاة مصرية رسالة مفزعة على جدران مرحاض جامعة عين شمس، أثارت رعبا كبيرا بين طلاب الجامعة الذين قاموا بتداولها بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.وكتبت الطالبة في الرسالة "هنتحر يوم 1/11/2021"، ونقلها الطالب مايكل منير أمين مساعد اللجنة العلمية باتحاد طلاب جامعة عين شمس، إلى مكتب الدعم النفسي التابع للجامعة.وكشف أن الطالبة بالفرقة الرابعة، هددت بإنهاء حياتها في أول يوم من شهر تشرين الاول المقبل، بسبب رسوبها في إحدى المواد ونتج عنه إعادة السنة الدراسية، إذ كتبت على جدران دورات المياه بكلية الطب في جامعة عين شمس: "الدنيا ليست عادلة، فمن غير المنصف أن أرسب سنة كاملة بسبب مادة واحدة فقط، فتفوقي خلال الثلاث سنوات الأولى لم يشفع لي"، موضحة أنها تعاني من مرض نفسي يدعى ثنائي القطبي.