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مسجد فريد من نوعه في قطر

Lebanon 24
21-10-2021 | 07:41
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لطالما أحب تنزيل أحمد مجال التصوير، وكان حريصًا دومًا على التدقيق بالتفاصيل الصغيرة للأماكن التي يزورها، متسائلًا عما إذا كان الجميع يراها بالطريقة ذاتها

وقرّر حينها رصد تلك اللحظات البسيطة بنفسه، دون أن ينشرها على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي

لكنه، بدأ مؤخرًا في عرض بعض صوره على حساب خاص، وكان جامع كتارا في قطر من بينها

ويُعتبر المصور الهندي، وهو يقيم حاليًا في قطر، من أشد المعجبين بالتناظر، والخطوط الرائدة، والهندسة المعمارية، والانعكاسات، ونقاط التلاشي

وقال أحمد، أثناء حديثه مع موقع CNN بالعربية: "يُعتبر مسجد كتارا فريدًا من نوعه.. من الواضح أنه تحفة معمارية، يمكن أن تترك أي عابر في حالة ذهول.. وكوني مصورًا للفنون المرئية، وأبحث باستمرار عن مواقع مبهجة من الناحية الجمالية، لم أستطع تحمل خسارة مثل هذه الفرصة".
 
 
 
المصدر: سي ان ان
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