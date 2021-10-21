مسجد فريد من نوعه في قطر

لطالما أحب تنزيل أحمد مجال التصوير، وكان حريصًا دومًا على التدقيق بالتفاصيل الصغيرة للأماكن التي يزورها، متسائلًا عما إذا كان الجميع يراها بالطريقة ذاتهاوقرّر حينها رصد تلك اللحظات البسيطة بنفسه، دون أن ينشرها على مواقع وسائل التواصل الاجتماعيلكنه، بدأ مؤخرًا في عرض بعض صوره على حساب خاص، وكان جامع كتارا في قطر من بينهاويُعتبر المصور الهندي، وهو يقيم حاليًا في قطر، من أشد المعجبين بالتناظر، والخطوط الرائدة، والهندسة المعمارية، والانعكاسات، ونقاط التلاشيوقال أحمد، أثناء حديثه مع موقع CNN بالعربية: "يُعتبر مسجد كتارا فريدًا من نوعه.. من الواضح أنه تحفة معمارية، يمكن أن تترك أي عابر في حالة ذهول.. وكوني مصورًا للفنون المرئية، وأبحث باستمرار عن مواقع مبهجة من الناحية الجمالية، لم أستطع تحمل خسارة مثل هذه الفرصة".