أبعد من الخيال... هل ترغب في اكتشاف الفضاء؟ (فيديو)

تركز ناسا على العلوم الصعبة في الواقع، لكنها لا تعارض الانغماس في القليل من الخيال العلميوتماشيا مع هذا الاتجاه، أصدرت وكالة الفضاء الأمريكية، الثلاثاء 19 تشرين الاول، مقطع فيديو ترويجيا لمكتب سفر افتراضي خارج المجموعة الشمسيةوشارك مركز غودارد لرحلات الفضاء التابع لناسا رؤيته لاستكشاف الفضاء البشري في المستقبل، حيث يُظهر فيديو رؤى المستقبل وجهات العطلات الغريبة المحجوزة من خلال مكتب السفر الخيالي للكواكب الخارجيةوقالت ناسا: إن المستكشف والإلهام للقيام بالرحلة على الأقل لا يقل أهمية عن الصواريخ والأقمار الصناعية. ربما تخيلت الوقوف على المريخ ومشاهدة إطلاق صاروخ، ولكن هل فكرت في الطفو على منصة مرتفعة عبر غيوم كوكب الزهرة، أو القفز بالمظلات إلى كوكب خارجي يشبه كوكب نبتون HD 40307 g أو مشاهدة شمسين مرئيتين من سطح كبلر- 16 بي؟ويُظهر مقطع الفيديو ومدته دقيقة بعنوان رؤى المستقبل أشخاصا مختلفين يقومون بأنشطة متنوعة على كواكب بعيدة. من التجديف على تيتان، قمر زحل المغطى بالمياه، إلى مراقبة المناظر الطبيعية من أعلى برج على كوكب الزهرةواستلهمت ناسا الفيديو من سلسلة ملصقات مصورة لتعطينا رؤية لمستقبل السياحة الفضائية والتي يشرف عليها مختبر الدفع النفاث (NASA Jet Propulsion)، لتسليط الضوء على الوجهات الفضائية القريبة والبعيدة من المريخ إلى الكوكب القزم سيريس ومن ثم الكواكب الخارجية الموجودة في أنظمة شمسية أخرى. وكلها أماكن حقيقية، على الرغم من أننا نعرف المزيد عن بعضها أكثر من غيرها