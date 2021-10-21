26
o
بيروت
27
o
طرابلس
24
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
24
o
النبطية
22
o
زحلة
23
o
بعلبك
25
o
بشري
26
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
منوعات
طفل يتصل بالشرطة ليريهم ألعابه!
Lebanon 24
21-10-2021
|
08:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
تمكن طفل في الرابعة من عمره من إحضار عناصر الشرطة إلى منزله لمشاهدة ألعابه وإبداء رأيهم بما لديه.
وفي التفاصيل، أجرى صبي نيوزيلندي مكالمة لطوارئ الشرطة وطلب من الضباط الحضور إلى منزله، وفقًا لصحيفة New Ypork Post، حيث أراد أن يعرض ألعابه على العناصر.
استغل الصبي حقيقة أن والديه كانا منشغلين ليجري مكالمته، ثم يأخذ والد الطفل الهاتف منه مخبرا الشرطي أن المكالمة كانت عن طريق الخطأ.
وقال الطفل في اتصاله: "تعال وشاهد ألعابي".
ومع ذلك، أرسل قسم الطوارئ أفرادا من الوحدة إلى عنوان الصبي. وأعرب ضباط إنفاذ القانون الذين وصلوا إلى مكان الحادث عن تقديرهم لألعابه وقالوا إنها رائعة حقا.
بالإضافة إلى ذلك، أجرى الضباط محادثة مع الطفل وأوضحوا في الحالات التي يلزم فيها الاتصال بخدمة الإنقاذ.
المصدر: سبوتنيك
الأكثر قراءة
خبر سار لزبائن شركة الأمانة للمحروقات...بهذا السعر ستبيع 20 ليتر مازوت
Lebanon 24
خبر سار لزبائن شركة الأمانة للمحروقات...بهذا السعر ستبيع 20 ليتر مازوت
14:58 | 2021-10-20
20/10/2021 02:58:21
Lebanon 24
Lebanon 24
4 أبراج تضحي من دون تردد لإسعاد الآخرين.. من هي؟
Lebanon 24
4 أبراج تضحي من دون تردد لإسعاد الآخرين.. من هي؟
00:00 | 2021-10-21
21/10/2021 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بدء سقوط "الروايات المعلبة" لـ "واقعة الطيونة"؟
Lebanon 24
بدء سقوط "الروايات المعلبة" لـ "واقعة الطيونة"؟
23:21 | 2021-10-20
20/10/2021 11:21:44
Lebanon 24
Lebanon 24
رولا يموت بإطلالة غير اعتيادية... والجمهور يعلق: "فضيحة!"
Lebanon 24
رولا يموت بإطلالة غير اعتيادية... والجمهور يعلق: "فضيحة!"
11:35 | 2021-10-20
20/10/2021 11:35:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بري تحت الخطر.. هكذا تحرّك جنبلاط لحمايتِه
Lebanon 24
بري تحت الخطر.. هكذا تحرّك جنبلاط لحمايتِه
05:00 | 2021-10-21
21/10/2021 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
10:00 | 2021-10-21
قط ينقل المخدرات... اليكم التفاصيل
08:40 | 2021-10-21
هذه هي الابراج المهيمنة في 2022.. تحقيق أمنياتهم في الحياة وهؤلاء ينتظرهم الزواج
08:00 | 2021-10-21
بقايا بشرية وحقيبة ظهر.. تطور جديد في قضية خطيب غابي بيتيتو المفقود
07:47 | 2021-10-21
أبعد من الخيال... هل ترغب في اكتشاف الفضاء؟ (فيديو)
07:41 | 2021-10-21
مسجد فريد من نوعه في قطر
07:37 | 2021-10-21
رسالة في مرحاض جامعة تثير رعب الطلاب... ما القصة؟! (صورة)
فيديو
بيارو في المعلمة والاستاذ "معقول خلص الضحك".. اليكم اجمل مقاطع كوميديا بيار جماجيان
Lebanon 24
بيارو في المعلمة والاستاذ "معقول خلص الضحك".. اليكم اجمل مقاطع كوميديا بيار جماجيان
07:00 | 2021-10-21
21/10/2021 17:15:40
Lebanon 24
Lebanon 24
جسم مجهول يشبه "نجمة الموت" يحلق فوق القمر.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
جسم مجهول يشبه "نجمة الموت" يحلق فوق القمر.. شاهدوا الفيديو
23:24 | 2021-10-20
21/10/2021 17:15:40
Lebanon 24
Lebanon 24
منافس لسيارات "كيا" و"هيونداي" يغزو الأسواق قريبا... تعرفوا على "RX5 Max" الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
منافس لسيارات "كيا" و"هيونداي" يغزو الأسواق قريبا... تعرفوا على "RX5 Max" الجديدة (فيديو)
11:00 | 2021-10-20
21/10/2021 17:15:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact