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طفل يتصل بالشرطة ليريهم ألعابه!

Lebanon 24
21-10-2021 | 08:20
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تمكن طفل في الرابعة من عمره من إحضار عناصر الشرطة إلى منزله لمشاهدة ألعابه وإبداء رأيهم بما لديه.

وفي التفاصيل، أجرى صبي نيوزيلندي مكالمة لطوارئ الشرطة وطلب من الضباط الحضور إلى منزله، وفقًا لصحيفة New Ypork Post، حيث أراد أن يعرض ألعابه على العناصر.

استغل الصبي حقيقة أن والديه كانا منشغلين ليجري مكالمته، ثم يأخذ والد الطفل الهاتف منه مخبرا الشرطي أن المكالمة كانت عن طريق الخطأ.

وقال الطفل في اتصاله: "تعال وشاهد ألعابي".
ومع ذلك، أرسل قسم الطوارئ أفرادا من الوحدة إلى عنوان الصبي. وأعرب ضباط إنفاذ القانون الذين وصلوا إلى مكان الحادث عن تقديرهم لألعابه وقالوا إنها رائعة حقا.

بالإضافة إلى ذلك، أجرى الضباط محادثة مع الطفل وأوضحوا في الحالات التي يلزم فيها الاتصال بخدمة الإنقاذ.
المصدر: سبوتنيك
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