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منوعات
أحبته فتخلت عن عرشها... اليكم التفاصيل
Lebanon 24
21-10-2021
|
14:00
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بعد إتمام زواجها، ستصبح الأميرة ماكو مواطنة عادية وفقا لقوانين اليابان التي تلزم أفراد العائلة الإمبراطورية من الإناث بالتخلي عن الألقاب الملكية إذا تزوجن من أفراد عامة الشعب
وكانت ماكو قد ارتبطت مع زميلها في الدراسة "كي كومورو" ، الذي يبلغ من العمر 30 عاما، وهو خريج كلية الحقوق ويعيش في نيويورك الامريكية، وبعد الزفاف ستنتقل ماكو، التي لم تحمل جواز سفر من قبل، إلى نيويورك للإقامة مع زوجها
وستتخلى ماكو عن 1.3 مليون دولار كان يحق لها الحصول عليها مقابل التنازل عن لقبها الملكي والانسحاب من العائلة
وعلى الرغم من أن هناك حالات سابقة للزواج خارج العائلة الإمبراطورية، فإن غياب أي مظهر من مظاهر الفخامة المصاحبة لأي زفاف ملكي غير مألوفة داخل البلاد.
(اخبار الان)
المصدر: اخبار الآن
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