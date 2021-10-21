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منوعات
ولي عهد دبي يجلس فوق أكبر عجلة مشاهدة بالعالم في الإمارات (فيديو)
Lebanon 24
21-10-2021
|
10:22
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نشر ولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، عبر حسابه الرسمي على موقع "انستغرام"، مقطع فيديو يظهر فيه جالساً فوق أكبر عجلة مشاهدة بالعالم في دولة الإمارات، أي عين دبي.
ويظهر ولي عهد دبي في مقطع الفيديو وهو يتناول مشروبًا فوق إحدى مقصورات عين دبي، في إطلالة خلابة بفضل موقعها المتميز في قلب جزيرة "بلوواترز".
وحاز مقطع الفيديو على إعجاب العديد من الأشخاص، وكتب أحدهم: "دبي هي الحلم".
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وأعلنت دبي القابضة اليوم، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، عن افتتاح عين دبي بشكل رسمي أمام الزوار، ما يمنحهم فرصة مشاهدة جميع معالم دبي.
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