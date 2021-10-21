اعتدى على زوجته حتى الموت في ليلة الدخلة!

أقدم عريس على ضرب عروسه حتى الموت بدون رحمة في حفل زفافهما، بعد أن انتابته نوبة غضب مفاجئة بسبب “الغيرة”.

وبحسب تقرير لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، سلط الضوء على تفاصيل الجريمة المروعة، العروس الروسية أوكسانا بولودينتسيفا البالغة من العمر 36 عاماً كانت قد تعرفت على عريسها ستيبان دولجيخ، 33 عامًا في السجن بعد إدانته في جرائم سابقة، واعتقدت أن بإمكانها المساعدة في تقويمه وإصلاحه.

وقال أحد المحققين المسؤولين عن القضية إن الجاني وجه لكمات وركلات للضحية خارج المنزل، ثم واصل الاعتداء عليها بالضرب داخل مكان حفل زفافهما، حيث انهال عليها بالضرب ودفعها الى الخارج، من دون أن يتوقف عن ضربها. وعندما فقدت وعيها وبدت كأنها جثة هامدة، ألقى بها في منطقة قريبة.