تعمدت نقل كورونا إلى نفسها وأقربائها...فحلت الكارثة

في مفارقة مأسوية، توفيت سيدة من سكان العاصمة الروسية موسكو بمضاعفات كورونا، وذلك بعد أن تعمدت نقل العدوى إلى نفسها وأقربائها.





ونشر هذا الطبيب في موقعه مراسلات لأحد معارفه، اتضح منها أن زميله له على مقاعد الدراسة وتبلغ الآن من العمر 42 عامًا، أرادت نقل العدوى "في شكل خفيف" إلى جميع أفراد أسرتها مدفوعة باعتقاد مفاده أن تحمّل المرض ومرور بشكل هين مرتبط بالإصابة بعدوى خفيفة. أعلن عن ذلك المدير الطبي لعيادة "فانيلي" بافيل براند على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".ونشر هذا الطبيب في موقعه مراسلات لأحد معارفه، اتضح منها أن زميله له على مقاعد الدراسة وتبلغ الآن من العمر 42 عامًا، أرادت نقل العدوى "في شكل خفيف" إلى جميع أفراد أسرتها مدفوعة باعتقاد مفاده أن تحمّل المرض ومرور بشكل هين مرتبط بالإصابة بعدوى خفيفة.