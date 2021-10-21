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انتحلوا صفة رجال أمن وقاموا بما لم يكن في الحسبان!

Lebanon 24
21-10-2021 | 12:44
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تمكنت شرطة منطقة مكة المكرمة في السعودية، من القبض على مواطن وخمسة مقيمين، تورطوا في جرائم انتحال صفة رجال الأمن والسطو على المنازل.
 
وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن "المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على مواطن و4 مقيمين من الجنسيات اليمنية والبنغلادشية والسودانية، ومشاركة مقيمة من الجنسية البنغلادشية، تراوح أعمارهم ما بين العقدين الثالث والسادس".

وأضاف أن "الجناة ارتكبوا قضايا انتحال صفة رجال الأمن والسطو على منازل وسرقة محتوياتها، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة".
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