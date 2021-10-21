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برجك اليوم

Lebanon 24
21-10-2021 | 23:00
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الحمل
 إيجابيات كبيرة في حياتك العملية، وإنجازات تدهش المقرّبين منك، وترسم علامات استفهام حول قدراتك
الثور
حاول أن تكون أكثر ابتكاراً لتحتفظ بموقعك المتقدّم في العمل، وهذا يفرض عليك الهدوء وعدم التسرع
الجوزاء
انضباطك في العمل وحسن سلوكك في التصرف يرفعان من أسهمك كثيراً، وهذا يضعك في دائرة الضوء ويساعد على تحسين ظروفك
السرطان
مشاريع جديدة بالجملة، لكنّ المطلوب خطوات مدروسة ومؤكدة تعيدك الى دائرة الضوء مجدداً
الأسد
يوم جيد جدا تنقشع السماء وتنفرج الأسارير وتحصل على منحة أو سلفة أو على مكافأة مالية
العذراء
يوم مميز جدا يجعلك تنطلق أعمالك بحرية أكبر وتتحسن أوضاعك المالية إذا شعرت بعرقلة
الميزان
عليك أن تستمع إلى نصائح الزملاء، فهم أكثر خبرة منك في كيفية إدارة الأمور للخروج بنتائج إيجابية
العقرب
يخرج كوكب مارس من العذراء لينتقل إلى الميزان فيخف الوهج السابق، لكن جوبيتير هنا ليدعم الخطوات
القوس
استثمر طاقتك الخلاقة لتطوير قدراتك العملية، وهذا ما ستجعله في أولوياتك في المرحلة المقبلة
الجدي
 قد تشعر بالقلق تجاه زملائك في العمل ما يدفعك إلى مساعدتهم بكل الوسائل المتاحة أمامك
الدلو
لديك رغبة صادقة بالعمل مع الآخرين، لكن بعضهم لم يتعود يوماً الصدق
الحوت
يصادفك يوم مريح فلا يتأثر مزاجك ببعض الأشخاص الذين يعثّرونك خطواتك المستقبلية
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