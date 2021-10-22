تخلى عن صفة الأبوة وتحول لإبليس... أب يغتصب طفلته في غرفتها

اتهم أب بإغتصاب ابنته في مصر، وأدلى المتهم بفعلته، خلال التحقيقات معه في القضية رقم 6710 لسنة 2021 جنايات مصر الجديدة، حيث تبين أنه يعمل موظف بالمعهد القومي للأورام، باعترافات مثيرة منها أنه دخل على ابنته في غرفتها وارتكب جريمته.

كما كشفت الطفلة في التحقيقات، عن أنها لم تتخط الـ16 عاما، وأن والدها دخل إلى غرفتها عنوة وواقعها من الخلف، وقالت: "فوجئت به يدخل عليا الغرفة، وقلعني هدومي واعتدى على من الخلف بالقوة وكنت بمفردي في الحجرة داخل الشقة".

وبتكثيف المباحث تحرياتها حول الواقعة، تبين أن الأب ارتكب الواقعة على نحو ما شهدت به ابنته الضحية.

وأحالت جهات التحقيق المتهم إلى محكمة جنايات القاهرة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، حسب المادة رقم 268 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 11 لسنة 2011، والمادتين 1 و2، و116 مكرر من القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 بشأن الطفل، وبعد الاطلاع على المادة رقم 214 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1981، لمعاقبته وفقا لمواد الاتهام والوصف الواردين بأمر الإحالة، رفقة قائمة بأدلة الثبوت، وقررت استمرار حبسه احتياطيا على ذمة القضية.