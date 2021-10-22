5 ابراج لديها تقلبات مزاجية... هل برجكِ من بينها؟

تلعب الأبراج دوراً كبيراً في تصرفات من ينتمي لها، فما هي الابراج التي لديها تقلبات مزاجية كثيرة ما يجعل أحياناً من الصعب التعامل معها؟

1-برج الجوزاء

لا شكّ أن برج الجوزاء يتربّع على عرش الابراج التي لديها تقلبات مزاجية حادة، فمثلاً يمكن أن يكون مولود هذا البرج في قمة السعادة خلال قيامه بنشاط ما يحبه، وفجأة يتحول الى شخص غاضب وعصبي ولا يرغب بإكمال ما يقوم به. وأكثر ما يؤثر على مزاجية هذا البرج هو الفشل، الذي يدمره بشكل كبير، وكأن الدنيا انتهت مع هذا الفشل.

2-برج العذراء

مولود العذراء ذكي جدا، فهو يعلم كيف يفرض على الاخرين تحمل مزاجيته، لأنه يشعر الآخرين وكأنهم المسؤولين عن سعادته. كما ان مزاجية العذراء قاسية جداً، لانه لن يتردّد بإبلاغ الاخرين بانهم لا يعنون له شيئاً، بحال انقلب مزاجه أمامهم.

3-برج الحمل

مولود برج الحمل من ابرز أبراج لديها تقلبات مزاجية، لأنه يحمل طباعاً ناريةً، ولا يكبح نفسه بقول ما يشعر به بأي وقت كان وأمام أي شخص كان. كما انه يضع سقف توقعات كبيرة لآماله ما يجعله يعيش دائماً على أعصابه وتحت الضغط ما يزيد من احتمال تغير مزاجه.

4 – برج الميزان

الميزان مزاجي للغاية، رغم أنه يعطي انطباعا مختلفاً عن نفسه. وحين يكون في حالة التقلبات المزاجية الحادة، فهو لا يتردد في إلحاق الاذى بالاخرين. وأكبر مشكلة لديه أنه لا يتكلم عن مشاكله ومشاعره ما يجعلها تتراكم في داخله لتظهر على شكل تقلبات مزاجية، أو تصرفات عدوانية.

5- برج الثور

مزاجية الثور تؤثر على جميع محيطه وهو لا يكترث لذلك، فمولود هذا البرج يسير وفق مشاعره التي تتحكم به بشكل كبير ما يجعله مزاجياً بشكل أكبر. كما أن عناد الثور يجعله يظن بأنه دائما على حقّ وأنه يحق له التصرف بمزاجية، ويعتبر ان أي شخص لا يريد أن يتأقلم مع هذا الامر يمكنه الخروج من حياته.