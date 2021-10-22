فنون ومشاهير

ضيف يهجم على مذيعة ويقّبلها مباشرة على الهواء (فيديو)

Lebanon 24
22-10-2021 | 00:53
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رغم مرور عدة سنوات على هذه الحادثة، اعيدت احداثها الى الواجهة حيث قام الممثل الايطالي المعروف Gene Gnocchi الذي يبلغ من العمر 65 سنة بتقلبيل مقدمة البرنامج الحواري الذي استقبلته لمحاوته.
 
في التفاصيل واثناء حوارهما وقف Gene وتوجه الى مقعد الاعلامية وقبّلها على شفتيها بقوّة ولم تستطع ردعه وانتشر هذا الفيديو بشكل كبير.
 
وقد اعيد انتشاره بعد الحوادث التي نشهدها على التلفاز بحيث اصبحت بعض المذيعات تستغلين فرصة وجوهن على التلفاز لعرض مفاتن اجسادهن، وصرّح أحد المصادر ان هذه القبلة لم تكن حقيقية بل كانت تمثيل واستغرب كيف صدّق البعض هذا الموضوع نظرا الى ان الاعلامية لم تبدو منزعجة وقد ضحكت خلال الامر.
المصدر: الفن

فنون ومشاهير

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