الحمل

تحاول أن تنعم بالاستقرار في المهنة، فلا تؤزّم الوضع، بل عالجه بهدوء وبروية، فحكمتك مشهود لك بها

الثور

قد تكون لهذا اليوم انعكاسات سلبية غير مضمونة النتائج، فكن أكثر جدّية في التعاطي مع الأمور المستجدة والطارئة

الجوزاء



قد تواجهك هذا اليوم تحديات غير منتظرة وتتذمّر من كثرة المسؤوليات، لذا نظّم وقتك وابدأ بالأولويات

السرطان



على الرغم من التراجه الحاصل في العمل، حاول أن تكون أكثر ابتكاراً لتحتفظ بموقعك المتقدّم مجالك المهني

الاسد

تنهمك بجدول أعمال مكثف وتنجز القسم الأكبر منه سريعاً، لكن سرعان ما تجد نفسك أمام ملفات جديدة

العذراء

تدور الأحداث بصورة ممتازة في مصلحتك على الصعيد المهني، وتصادف دعماً من المحيطين والمحبين

الميزان

يدخل كوكب مارس برجك، فيما القمر في القوس ما يحمل إليك إشعاعاً وفرصاً استثنائية، فيزودك اندفاعاً ونشاطاً وثقة بالنفس

العقرب

تتغير المخططات هذا اليوم، ما يجعلك ترزح تحت ثقل الضغوط المتنوعة وتضطر إلى أن تتكيف مع العراقيل

القوس

يجعل هذا اليوم مزاجك متقلباً وصعباً ومشاكساً، أنصحك بعدم إظهار ضعفك وترددك أمام الآخرين

الجدي



مكنك أن تتحسب لطارئ، فلا تقدم على خطوة غير محسوبة النتائج وإلا دفعت الثمن غالياً

الدلو



يكون هذا اليوم جيداً في مختلف المجالات المهنية، ما يعني عدم مواجهة بعض الاستفزازات والإشكالات

الحوت

يدعوك هذا اليوم إلى تجنب الجدال والنزاع والحروب مع الزملاء أو مع الزبائن الذين لا تشعر بارتياح تجاههم