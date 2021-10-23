من هي اكثر الابراج خوفا في الحياة؟





برج الثور:

برج الثور هو من الابراج الترابية التي تتمتع بشخصية هادئة وهو من اكثر الابراج الرومانسية.

الا انه من الابراج المترددة والتي تخاف من القيام باي خطوة جديدة.

هذا البرج لا يعرف كيفية اتخاذ القرارات المناسبة وهو يخاف من التداعيات السلبية التي يمكن ان تحصل. يتردد ويخاف الكثير من الاشخاص من اتخاذ قرارات جديدة في حياتهم رغم أن شخصيتهم قوية، فمن هي اكثر الابراج خوفاً؟برج الثور:برج الثور هو من الابراج الترابية التي تتمتع بشخصية هادئة وهو من اكثر الابراج الرومانسية.الا انه من الابراج المترددة والتي تخاف من القيام باي خطوة جديدة.هذا البرج لا يعرف كيفية اتخاذ القرارات المناسبة وهو يخاف من التداعيات السلبية التي يمكن ان تحصل.

برج الجوزاء:

مولود برج الجوزاء هو من الابراج التي تخاف بشكل اساسي من الارتباط ويفضل الابقاء على حريته.

صحيح ان مولود برج الجوزاء يظهر انه صاحب شخصية قوية، الا انه عندما يأتي الامر الى الحب والارتباط فهو بهرب منه.

هو يخشى الفشل في الحب اضافة الى عدم قدرته على الالتزام ما يجعل طريقة التعامل معه صعبة.