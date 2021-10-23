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أقدم شبح في العالم رُسم في دولة عربية

Lebanon 24
23-10-2021 | 05:00
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عن طريق الصدفة، اكتشف أمين متحف بريطاني ما يعتقد أنه أقدم رسم للأشباح في تاريخ البشرية، ويبلغ عمره أكثر من 3500 عام.

وذكر موقع "لايف سيانس" العلمي، الجمعة، أن الرسم يعود إلى حضارة بابل في بلاد الرافدين (العراق حاليا).

واكتشف رسم الشبح على لوح بابلي، يتضمن تعليمات حول طرد الأرواح الشريرة غير المرغوب فيها.

ويضم الرسم الموجود على لوح طيني شبحا ذكرا ونبتت على وجهه الغاضب لحية.

وفي الرسم، تقود امرأة الشبح الذكر بواسطة حبل إلى العالم السفلي، وتشرح التعليمات المرسومة أن الحل في إبعاد الأشباح المزعجين هو منحهم حبيبة.

وذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن كبير أمناء قسم الشرق الأوسط في المتحف البريطاني اكتشف الأمر أثناء فحص الألواح الطينية في المكان.

وأضافت أنه عمل على ترجمة التعليمات المرفقة بالرسم.
المصدر: سكاي نيوز
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