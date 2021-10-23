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طفل حاول الحصول على قلنسوة البابا فرنسيس... كيف كانت ردة فعله؟ (فيديو)

Lebanon 24
23-10-2021 | 02:33
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تم توثيق لقطة عفوية طريفة خلال الجلسة الأسبوعية العامة في الفاتيكان حيث اقترب فتى من البابا فرنسيس وحاول أخذ القلنسوة البيضاء التي كان يعتمرها، ثم جلس بجانبه على كرسي تركه له أحد الكرادلة شاغراً.

وفي التّفاصيل، فظهر الفتى البالغ من العمر عشرة أعوام تقريباً والذي ذكرت وسائل إعلام إيطالية أنّه يعاني على ما يبدو من تأخّر في النمو الذهني وهو يقترب من البابا ثمّ مدّ يده إلى القلنسوة على رأسه، قبل أن يمسك بيد الحبر الأعظم الذي ابتسم له.

وبعد ذلك، توجه الفتى إلى الكرسيّ الموجود عن يمين البابا حيث كان يجلس أحد الكرادلة، فما كان من الأخير إلّا أن ترك له المكان على مرأى من البابا فرنسيس، ليغادر بعد قليل إثر تلقّيه القلنسوة الشهيرة المسماة "زوكيتو" أو "بابالينا" بالإيطالية، كهدية من البابا.



ومن جهته، علق البابا فرنسيس قائلاً: "أشكر هذا الطفل الذي لقّننا جميعاً درساً اليوم بطيبته وعاطفته، وتذكّرتُ ما قاله الله عن عفوية الأطفال وحريتهم."
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