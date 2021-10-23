مضيفات طيران يخلعن ملابسهن... ما السبب؟ (فيديو)

انتشر على منصة "يوتيوب" مقطع فيديو لقيام موظفات سابقات في شركة الطيران الإيطالية "أليتاليا" بخلع الملابس، وذلك احتجاجا على إغلاق الشركة وتسريح موظيفها.



وأظهر المقطع تجمعا لمضيفات شركة الطيران الإيطالية في وسط العاصمة روما، وقمن بخلع ملابسهن في الشارع، احتجاجا على صرفهن من العمل بشكل غير قانوني.





وأعلنت شركة الطيران الإيطالية "أليتاليا" خروجها عن الخدمة بعد 74 عاما، بعد تسيير آخر رحلة لها يوم الخميس الماضي.



وأعلنت الشركة أن الرحلة المتوجهة من كالياري إلى روما ستكون الأخيرة بتاريخ الشركة.



ووصفت الشركة ببيانها هذه النهاية بأنها "عمل خير دون نهاية سعيدة"، على أن تخلفها شركة "إيطاليا ترانسبورتو إيريو" "إيتا"، بحسب ما نقلت وكالة "آكي" الإيطالية للأنباء. وأشارت المحتجات إلى أن الشركة قامت بخرق قانون العمل الإيطالي، حيث قامت بتسريح الموظفين بشكل غير قانوني دون إعطاء الحقوق المكتسبة للموظفات.وأعلنت شركة الطيران الإيطالية "أليتاليا" خروجها عن الخدمة بعد 74 عاما، بعد تسيير آخر رحلة لها يوم الخميس الماضي.وأعلنت الشركة أن الرحلة المتوجهة من كالياري إلى روما ستكون الأخيرة بتاريخ الشركة.ووصفت الشركة ببيانها هذه النهاية بأنها "عمل خير دون نهاية سعيدة"، على أن تخلفها شركة "إيطاليا ترانسبورتو إيريو" "إيتا"، بحسب ما نقلت وكالة "آكي" الإيطالية للأنباء.