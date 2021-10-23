أميرة تحتفل بآخر عيد ميلاد لها... ما القصة؟

احتفلت الأميرة اليابانية ماكو، اليوم، بآخر عيد ميلاد امبراطوري لها، وذلك قبل زواجها من صديقها كي كومورو بعد أيام، وتحولها إلى مواطنة عادية.وستتزوج الأميرة ماكو من، كي كومورو، وهو من عامة الشعب، يوم الثلاثاء ما يعني أنها ستصبح مواطنة عادية بموجب القوانين التي تنص على أن أعضاء الأسرة الإمبراطورية لا يمكن أن يحتفظن بوضعهن الملكي بعد مثل هذا الزواج.ونشرت وكالة البلاط الإمبراطوري صورا لماكو وهي تتجول في الأراضي الإمبراطورية مع أختها الصغرى، محتفلة بعيدها الثلاثين، لكن الأميرة لم تدل بأية تعليقات بمناسبة عيد ميلادها.ومن المقرر أن تتزوج الأميرة من كومورو في حفل خال تماما من أي مظهر من مظاهر الفخامة الملكية، بسبب القلق داخل الأسرة الإمبراطورية والمجتمع الياباني الأوسع بشأن الحكمة في المضي قدما في هذا الزواج.وأثار ارتباط الأميرة ماكو بصديقها جدلا وصل إلى الوصف بالفضيحة، وهو ما بدأ عندما ذكرت صحيفة أن كومورو متورط في فضيحة مالية.وكانت الوكالة قد قالت في مؤتمر صحفي في أوائل أكتوبر إن الأميرة ماكو أصيبت باضطرابات ما بعد الكرب بسبب التدقيق الإعلامي المكثف الذي تعرضت له خطبتها.(رويترز)