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عروس على فراش الموت

Lebanon 24
23-10-2021 | 14:00
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نظّمت مجموعة من الأشخاص في بريطانيا حفل زفاف في غضون 48 ساعة فقط لامرأة مصابة بسرطان الرئة، قيل لها إن لديها أسبوعاً واحداً فقط للعيش.
 
ووفق موقع بي بي سي، حضر حوالي 40 شخصاً من أفراد العائلة والأصدقاء حفل زفاف آن رودوك، 56 عاما، وكيث بيرس، 55 عاما، الّذي أٌقيم في منزلهما في بلورتون- ستافوردشاير يوم الخميس.
 
وبحسب المعلومات، عندما تم تشخيص الآنسة رودوك بأنها مصابة بسرطان الرئة، قيل لها إن أمامها ما بين أربعة وستة أشهر للعيش. ولكن في 19 تشرين الأول، تفاجأت بإعطائها تحديثات عن وضعها الصحي في وقتٍ قصير "بطريقة غير متوقعة".
 
وذكر الزوجان في بيانٍ أنهما عقدا خطبتهما قبل 10 سنوات، لكنهما لم يشعرا بالاندفاع الشديد لإتمام الزواج.
 
وعبّر الزوجان عن امتنانٍ كبيرٍ تجاه الأشخاص الّذين ساعدوهما في تحقيق هذا الزواج خلال هذه المهلة القصيرة، وقالا: "نشكر كل من دعمنا خلال اليومين الماضيين. لا نعرف جميع الأشخاص الّذين ساعدونا ولكننا تأثرنا كثيراً بلطف واستعداد الجميع للمساعدة."
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