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الاستعانة بأداة عملاقة لرفع ثعبان ضخم من الأرض (فيديو)

Lebanon 24
23-10-2021 | 05:59
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أظهر مقطع فيديو، انتشر بشكل كبير على المواقع الاجتماعية، لحظة التعامل مع ثعبان ضخم، من الأرض وحمله بواسطة رافعة.


وقالت صحيفة "مترو" البريطانية إن عمالا عثروا بشكل مفاجئ على الثعبان الضخم الذي ي في جزء من غابة دومينيكا.

في الفيديو، يمكن سماع أحدهم يقول "يا إلهي ما هذا".
 
وأوضحت الصحيفة أن الثعبان كان على قيد الحياة لحظة رفعه من الأرض بواسطة الرافعة، موضحة أنه من غير المعروف ماذا حدث له بعد ذلك.

ويظهر في الفيديو الثعبان الضخم الذي يتخطى طوله تقريبا 6 أمتار، بينما قد يصل وزنه إلى أكثر من 100 كيلو غرام.
 
وحصد الفيديو ملايين المشاهدات في الصفحات والمواقع الاجتماعية، حيث أعرب مشاهدون عن دهشتهم من حجم الثعبان والطريقة التي تم رفعه بها.

وقال أحدهم: "هذا الثعبان يبدو أنه حطم بعض الأرقام القياسية العالمية"، فيما ذكر آخر "في الواقع، هذا الشيء ضخم جدا".

وتعرف دومينيكا، الواقعة في منطقة البحر الكاريبي، بلقب "جزيرة الطبيعة"، بفضل جمالها الطبيعي والحياة البرية فيها.
 
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