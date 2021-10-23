منوعات

أكثر من 30 إدانة...اعتدى عليهن في إحدى الغابات

Lebanon 24
23-10-2021 | 06:29
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حكم في فرنسا بالسجن 20 عامًا على رب عائلة في السادسة والأربعين من عمره، بعد إدانته بأكثر من ثلاثين اغتصابًا ومحاولة اغتصاب واعتداء جنسي في غابة بضواحي العاصمة باريس.

وحكمت محكمة الاستئناف الجنائية في باريس على عيسى زرواطي بالعقوبة عينها المفروضة في محكمة البداية في تشرين الأول 2020، لاعتدائه بين 1995 و2000 على أكثر من ثلاثين امرأة في غابة سينار الشاسعة في منطقة إيسون على بعد 25 كيلومترًا جنوب شرق باريس.

وبث "مغتصب غابة سينار" كما سمته الصحافة الرعب على مدى خمس سنوات بين المتنزهات في الحدبقة المذكورة.

وقالت وكالة "أ ف ب" إنه كان يرتدي باستمرار خوذة مخصصة لركوب الدراجات النارية حتى خلال اعتداءاته الجنسية، كما كان يلفت انتباه المارة بادعائه بحصول عطل في دراجته.

وتم التأكد من هويته بمطابقة عينات من الحمض النووي عثرت على نصف ضحاياه.

وكان عيسى زرواطي وهو رب عائلة يكسب رزقه من المهن البسيطة، قد أوقف سنة 2015 على خلفية 34 قضية اغتصاب ومحاولة اغتصاب واعتداء جنسي مع أسباب مشددة للعقوبة، إذ كانت بعض الضحايا حوامل أو مسنات وتعرضن أحيانًا للتهديد بالسلاح.

وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية بأنه خلال التحقيق تم عرض صور صادمة لنساء، بعضهن في الستينات أو السبعينات من العمر عند تعرضهن للاعتداء، وبوجوه متورمة جراء الضرب أو بأفواه يسيل منها الدم أو أسنان مكسورة، ما يجسد العنف الوحشي للمجرم، حسب توصيف إحدى الضحايا.

وأرفقت المحكمة حكمها بأمر متابعة اجتماعية وقضائية ورعاية صحية للمحكوم.
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