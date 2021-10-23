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انتحرت في بث مباشر

Lebanon 24
23-10-2021 | 06:41
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أنهت بلوغر صينية شهيرة حياتها بجرعة من مبيد حشري في بث مباشر على إحدى منصات التواصل الاجتماعي، ما سبب صدمة لمتابعيها حسب صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.
 
وفوجئ رواد مواقع التواصل الاجتماعي بقيام البلوغر الصينية الشهيرة لوه شياو ماو ماو زي ذات الـ25 عامًا بإنهاء حياتها باحتساء مبيد حشري.

وكانت البوغر الصينية تحاول جذب انتباه صديقها السابق وفقًا لأحد الأصدقاء، وهذا الفيديو يعد الأخير لها بسبب معاناتها من الاكتئاب، حسب "ديلي ستار" البريطانية.

وظن رواد السوشيال ميديا أن الأمر في البداية مجرد مزحة وشجعوها على شرب المبيد أثناء البث المباشر حتى شربته بالفعل، وتم نقلها إلى المستشفى في 14 تشرين الأول، إلا أنها فارقت الحياة في اليوم التالي حسب عائلتها.
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