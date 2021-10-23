منوعات

عمره تسع سنوات لكنه حقق حلم والدته بالحصول على شقة (فيديو)

Lebanon 24
23-10-2021 | 06:45
A-
A+
Doc-P-878274-637705937245932294.jpg
Doc-P-878274-637705937245932294.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حقق طفل عمره تسع سنوات حلم والدته في الحصول على شقة، من خلال فوزه بالمركز الرابع في مسابقة تحدي القراءة ضمن المشروع الوطني للقراءة في مصر.
 
وفي التفاصيل عرض برنامج "مصر تستطيع"، المذاع على قناة "DMC"، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، أمس الجمعة، تقريرًا تلفزيونيًّا عن حكاية مؤثرة لطالب في الصف الثاني الابتدائي يدعى معاذ، فائز بالمركز الرابع في تحدي القراءة، ضمن المشروع الوطني للقراءة.

وقال الطفل معاذ، إن القراءة ليس لها حدود، وليست فقط للصغار أو للكبار ولكن لأي عمر، إذ إن القراءة مناسبة لأي شخص: "بحب الاختراع والاكتشاف ونفسي أكتشف مواد جديدة مضادة للجاذبية وتفيد البشرية، وحلمي التاني أكون طبيب أسنان، وهي مهنة هادية ومن غير الأسنان مش هنقدر ناكل أو نشرب، فقررت أكون طبيب أسنان".
 
 
وأضاف أنه "بعد دخوله المسابقة قرأ الـ30 كتابًا بصعوبة، ولكن بفضل الله استطاع تلخيصهم، ثم دخل المراحل، فالمرحلة الأولى كانت سهلة، وفي النهاية كان واثقًا من نفسه وفاز بالتحدي، وحصل على المركز الأول على فئته، والرابع على الأربعة الأوائل بشكل عام".

من جهته قال الإعلامي أحمد فايق خلال التقرير، إن الطفل قرأ 100 كتاب وفهمها، وتناقش في 30 كتابًا، وهي فئة الجائزة الخاصة به واستطاع تصدر الفئة وحصل على المركز الرابع في تحدي القراءة، رغم أن أهدافه كانت مختلفة تمامًا، وكان معظمها منصبًّا على القيمة المالية للجائزة بهدف شراء شقة لوالدته.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2021-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2021-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:10 | 2021-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:21 | 2021-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:13 | 2021-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
05:00 | 2021-10-25
04:00 | 2021-10-25
03:00 | 2021-10-25
02:00 | 2021-10-25
01:00 | 2021-10-25
00:04 | 2021-10-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website