بحجة تأديبها...أب يعذب ابنته حتى الموت!

جريمة قتل مروعة شهدتها مدينة أطفيح بمحافظة الجيزة في مصر، بعد أن أقدم عامل على تعذيب ابنته من دون رحمة حتى توفيت، بحجة تأديبها لسرقتها متعلقات الجيران.وبحسب مصدر أمني تحدث إلى موقع "سكاي نيوز عربية" فإن الأجهزة الأمنية بالمحافظة، قد تلقت بلاغًا من سيدة حول اشتباهها في وفاة ابنتها البالغة من العمر 14 عامًا، واتهام والدها بقتلها.وأضاف المصدر، أن والدة الطفلة عندما علمت بوفاتها، توجهت إلى منزل طليقها لرؤيتها وتوديعها إلى مثواها الأخير، لكنها فوجئت بوجود كدمات وآثار تعذيب في أماكن متفرقة من جسدها، فأبلغت الأجهزة الأمنية على الفور واتهمت طليقها بقتل الطفلة.وكشفت التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية من خلال مناظرتها لجثمان الفتاة، عن وجود إصابات وآثار تعذيب بأماكن متفرقة من جسد المجني عليها، ناتجة عن تعرضها للضرب المبرح.