منوعات

كعكة لوز وبندق عمرها 80 عامًا منذ الحرب العالمية الثانية... (صور)

Lebanon 24
23-10-2021 | 07:13
A-
A+
Doc-P-878281-637705954052916913.jpeg
Doc-P-878281-637705954052916913.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توصل علماء الآثار إلى اكتشاف مذهل، وهو كعكة مصنوعة من البندق واللوز، عمرها ما يقرب من 80 عامًا، منذ الحرب العالمية الثانية.

وتم اكتشاف الكعكة وهي لا تزال ملفوفة بورقها الشمعي في قبو في مدينة لوبيك الساحلية، بحسب بيان مترجم من موقع "Hansestadt Lübeck" الألماني.
 
لكن أصبحت الكعكة متفحمة وسوداء للغاية بعد غارة جوية بريطانية على المدينة الألمانية.
وأشار الخبيران، ليزا رين ودوريس مورينبرغ، إلى أن الكعكة لا تزال تقريبا بالشكل نفسه الذي كانت عليه عندما تم خبزها، كما أن حشوة الجوز وزخارف السكر مازالت واضحة على سطحها، لكن تقلص حجمها إلى الثلث.

ومن المحتمل أن تكون الكعكة احترقت خلال الغارة الجوية التي وقعت بين 28 و29 آذار عام 1942.
 
 
وأكد البيان أن الكعكة هي "المعجنات الوحيدة من نوعها التي تم اكتشافها أثريا شمالي ألمانيا".

ورجح الباحثون أنه من المحتمل أن يتم استخدام الكعكة في مهرجان أو ربما للاحتفال بأحد الشعانين.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2021-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2021-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:10 | 2021-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:21 | 2021-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:13 | 2021-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
05:00 | 2021-10-25
04:00 | 2021-10-25
03:00 | 2021-10-25
02:00 | 2021-10-25
01:00 | 2021-10-25
00:04 | 2021-10-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website