هذه الأبراج عنيدة.. هكذا تتعاملون معها

ان العناد هو إحدى تلك الصفات التي يمكن أن تكون إيجابية، في بعض الحالات، مثل عندما يتعلق الأمر باتخاذ القرارات. ووفقاً لعلم الفلك، هناك أربع علامات ابراج هي الأكثر عناداً على الإطلاق. إذا قرروا فعل أي شيء، فسيذهبون إلى أي حد لتحقيق هذا الشيء. لكن هؤلاء الناس صامدون وأقوياء وعاطفيون وماهرون.

إليكم الأبراج الأربعة الأكثر عناداً:

برج الحمل

برج الحمل مصمم بشدة على أهدافه. سيكون مخلص دائماً، وسيعمل بلا كلل. في العادة، يجد عناده نابعاً من الرغبة في السيطرة والخوف من التغيير، ولكن بمجرد أن يفهم هذا الدافع، يمكنه بسهولة التخلي عنه والتدفق مع الحياة. غالباً ما تكون هذه الأسباب مدفونة في العقل الباطن. التخلي عن الماضي مهم بالنسبة للحمل. وهو بالطبع شيء يمكن لأي برج فعله، إذا شعر أنه عالق في الحياة. يمكن لأي شخص أن يكون لديه القليل من الخط العنيد في بعض الأحيان. ولكن من خلال إدراكك لذلك، يمكن أن يصبح من الممكن التخلي عنه، وأن تكون أكثر انفتاحاً، والتحرك في اتجاه إيجابي.

برج الثور

يُعد عناد مولود الثور هو شيء إيجابي في العلاقة حيث يستمر في محاولة تحسين الترابط. حتى في العمل أو الدراسة أيضاً، عندما يكون لديه هدف، سيستمر في محاولة الوصول إلى هدفه. لكنه لا يحب التغييرات وسيكون عنيد للغاية لعدم قبول أي تغييرات. إنه بحاجة إلى اتخاذ قرار بنفسه ولا يمكن لأحد أن يدفعه للقيام بذلك. سيكون حذر للغاية قبل اتخاذ أي قرار نهائي حتى لا تكون هناك أي مشكلة في المستقبل وغالباً ما يتأكد من أنّ كل شيء سيكون آمناً قبل أن يلتزم. على الرغم من ذلك، إذا كان برج الثور يشعر بأنه عالق في موقف يتخلله خلافات، يمكن أن يؤدي العناد إلى إغلاق قنوات الاتصال.

برج الأسد

يُحب مولود الأسد الالتزام بخططه دائماً نظراً لطبيعته العنيدة، ويستطيع استكشاف أشياء جديدة في الحياة وكسر الصور النمطية. لكن هذا السلوك يمكن أن يجعله في كثير من الأحيان يلتزم بنمط معين في الحياة حيث لا يمكنه تغيير نفسه. لكن في العلاقة، يعلمه هذا السلوك العنيد الاستمرار في محاولة جعل الأشياء تعمل. الأسد هو برج عاطفي للغاية، ويحب التمسك بقراراته. لكنه أيضاً علامة ثابتة، مما يجعله يبدو عنيد جداً عندما يتعلق الأمر بإجراء تغييرات في الحياة حتى لو كانت هذه التغييرات إيجابية. يمكنه التباطؤ في اتخاذ خطوة، وترك علاقة أو حتى تغيير الروتين. ومع ذلك، فإنّ ميوله العنيدة يمكن أن تجعله يشعر بأنه عالق من وقت لآخر.

من الممكن أن يتخذ نظرة أكثر توازناً، إذا كان عناده يعيقه، "إنّ مفتاح موازنة عناده هو في الواقع تجربة أشياء جديدة بوعي، وتجربة منافذ إبداعية مختلفة، والتحرر من الروتين. عند القيام بذلك، سيفتح الأسد على نفسه العديد من الفرص الأخرى، وكلما شعر بحرية التعبير عن نفسه والاستمتاع، كلما كان أقل عناداً.

برج العقرب

عندما يتخذ برج العقرب قراره، فإنه يميل إلى التمسك به. يمكن أن يشعر بأنه مكرس للغاية لأفكاره وآرائه. هذا شيء عظيم عندما يلتزم برج العقرب بتحقيق هدف. إنه مصمم ولا شيء يمكن أن يقف في طريقه. ومع ذلك، عندما يكون برج العقرب في وضع غير صحي، مثل علاقة مختلة أو وظيفة غير مرضية، فإن عناده قد يجعله عالق في موقف خطر، ولهذا السبب من المهم أن يدرك برج العقرب متى حان وقت التراجع. لكي يحقق برج العقرب التوازن، يحتاج إلى الوصول إلى جوهر الأشياء، من خلال العلاج أو أي تقنية تساعده على فهم الأسباب التي تجعله عنيداً للغاية.