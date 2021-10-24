عازب أم متزوج؟ إليكم بالتفاصيل توقعات الابراج للعام 2022 على الصعيد العاطفي

الجميع يترقب ابرز ما تخبئه الأبراج لهم في ما يتعلق بالحب، ويتشوقون لمعرفة ما الذي يحمله عام 2022، من مفاجآت وأحداث لكل برج من الأبراج.

توقعات الابراج للعام 2022 على الصعيد العاطفي:

برج الحمل

يتمتع مواليد برج الحمل برؤية واضحة في عام 2022، ويشعرون أنهم على الطريق الصحيح فيما يخص الحب. في الأيام الأولى من العام، يكونون جاهزون لكل شيء. تتاح لهم الفرص إذا كانوا غير مرتبطين. تتأجج شرارات الحب من عدة جوانب وتكون رغبتهم في تحقيق الحب والسعادة هي الأهم.

برج الثور

في عام 2022، سيبذل برج الثور قصارى جهده حتى لا يترك بدون شريك في الحب. اعتباراً من شهر آذار ، سيبدأ في استخدام سحره وقهر الجنس الآخر. ومن هم في علاقة أو زواج فسيبذلون أيضاً جهداً وغالباً ما تدفعهم موجة من العاطفة، وقد ينتهي بهم الأمر في علاقات سرية.

برج الجوزاء

في عام 2022، لن يحسم مواليد الجوزاء قرارهم فيما يتعلق بالحب. تعتبر بداية السنة بالتأكيد فترة صعبة للغاية بالنسبة إلى الجوزاء. سيجدون صعوبة في قبول المسؤولية وغالباً سيكون هناك مشاجرات، سوف تستمر رغبتهم في الاستقلال في الاحتراق. ومن هم في علاقة أو زواج فسيواجهون بالتأكيد قرارات صعبة.

برج السرطان

سوف يبحث السرطان عن الحب طوال عام 2022. يمكن أن يدخل في قصة عاطفية، وسيكون الوضع مثالياً في مراحله الأولية. لكن خلال شهر نيسان ، قد يدرك السرطان أن الشخص الذي قدم له كل مشاعره غير صادق معه أو بلا نية للتواصل بشكل أعمق.

برج الاسد

اعتباراً من بداية عام 2022، يكون الحب مهمين للغاية بالنسبة للاسد. في بداية العام، سيكون لدى الأسد المشغول إغراءات يمكنها بسهولة التأثير على العلاقات المهمة بالنسبة له، لذلك يجب تكريس نفسك أكثر لمن تحب. بالنسبة إلى العازبين، فهذه فترة تبدأ فيها القصص العاطفية بسهولة وتنتهي بسهولة أكبر.

برج العذراء

بالنسبة إلى برج العذراء، عام 2022 هو العام الذي سيجد فيه الحب ، وسيكون الحقيقي والدائم. في وقت مبكر من السنة، تظهر أحداث الحب والرومانسية. من الممكن أن يكون هناك اختلاف في العمر في بعض قصص الحب الحديثة. يجب على من هم في علاقات زواج وعلاقات أن يلجأوا إلى شريكهم بشكل أفضل.

برج الميزان

يُعد عام 2022، عام القرارات والتغييرات الكبيرة بالنسبة لمواليد برج الميزان. سيحب معظمهم في هذا العام بصدق وإخلاص. يجلب هذا العام تناغماً ومتعة لمن هم في علاقة او زواج. لكن ليس لوقت طويل، لأن المتزوجين سيكونون عرضة للمغازلة، الأمر الذي قد لا يعود بخير عليهم. في حين يكون العازبين بحال مجنون ولا يُنسى. ستتبع الأيام المليئة بفرص الحب، لكن لا يوجد حالياً مكان هنا لعلاقات أكثر جدية.

برج العقرب

الحب معك على مدار السنة، كل شيء يسير وفقاً للخطة. بالنسبة لمواليد العقرب المتزوجين، ينتظرهم لحظات هادئة ولحظات سعيدة مع من يحبون. أما بالنسبة للعازبين، فهذه فترة رائعة بالنسبة لهم. ومن المحتمل أن تكون قد دخلت بالفعل في علاقة حب، او ان ذلك سيحدث قريباً جداً.

برج القوس

عام غير مستقر لمن هم في علاقات وزواج. منذ بداية العام وحتى خلال فصل الربيع، تكون العلاقة مع شريكك ضعيفة وتشعر بطريقة ما بأنك غير متكامل ومحروم. يمكن لبعض مواليد برج القوس بدء بعض الأنشطة السرية بالفعل في هذه الفترة. إذا كنت عازباً، فهناك فرصة صغيرة لدخولك في علاقة طبيعية، على الرغم من أن توجهك للدخول في علاقة يجب أن تكون مخفية عن الأعين لسبب ما.

برج الجدي

سيوفّر عام 2022، لمواليد برج الجدي الغير المتزوجين، فرصاً لا حصر لها ويمكنك أخيراً أن تجد السعادة عندما يتعلق الأمر بالحب. تُعد بداية العام جيدة للغاية للجدي العازب، وفرصة أولى لقصة عاطفية جديدة. سيشعر برج الجدي المتزوج بعدم الأمان، والتي يمكن أن تؤثر بشكل كبير في بعض الأحيان على سلوكه تجاه شريك حياته.

برج الدلو

أما بالنسبة لبرج الدلو، فعام 2022، اشبه بعاصفة. من بداية العام وحتى الربيع، يتمتع مواليد برج الدلو المتزوجون بالكثير من الفرص للدخول في قصة يريدون إخفاءها .. كما سوف يميل مواليد برج الدلو العازبون أيضاً إلى الدخول في علاقة حب محظورة.

برج الحوت

سيختبر برج الحوت عام 2022، العواطف الجياشة. منذ بداية العام، يُفتن الجميع بسحره. من المحتمل أنك تريد أن تثبت لنفسك أنك ما زلت جذاب وأنّ لك تأثيراً على الجنس الآخر. لدى الحوت المتزوج فرصة لمغازلة سرية صغيرة وربما من خلال العمل. مع وجود بعض المعضلات، سينتهي بك الأمر بالتأكيد إلى فهم الأشخاص الذين تحتاج إلى اللجوء إليهم ومنحهم كل اهتمامك وحبك.