فترة ذهبية لمواليد هذه الأبراج.. مفاجآت سارة وترقية!

في الثلث الأخير من شهر تشرين الأول تحدث عدة أحداث فلكية كبيرة، ومنها اكتمال القمر ببرج الحمل، بداية من 20 تشرين الأول، الذي سيترتب عليه العديد من الأحداث الفلكية التي ستؤثر على الكثير من الأبراج، كما أوضحت متخصصة الأبراج والعلوم الإنسانية جولي علي فى حديثها لـ"اليوم السابع".

وأشارت إلى أن تراجع عطارد خلال الأيام الماضية سيعكس طاقة إيجابية خلال الفترة المقبلة، والتي ستكون ملموسة في كثير من الأحداث، وتحدثت عن تقدم كوكب المشتري ببرج الدلو أنه سيكون توابعه فترة زمنية ذهبية مليئة بالتقدم والرخاء على شرط تحسين خطواتك وطريقة رؤيتك للكثير من الأمور.

وأردفت أنه مع تراجع عطارد ستنتهى الفترة السلبية والشعور باليأس الذي انتاب الكثير من مواليد الأبراج الفلكية، وتابعت بأن الأبراج الهوائية سيكون لهم نصيب الأسد من التغيرات الإيجابية من هذه الفترة الذهبية، فستكون هذه الفترة مليئة بالمفاجآت السارة، وتحقيق الكثير من الأماني والأحلام لهم، كما أوضحت عن مواليد برج الحمل بأن هذه الفترة ستكون كاشفة لكثير من الأمور وستتضح الرؤية لأمر قد سعى إليه منذ شهر نيسان الماضي، كما سينتج عنه تحسين العلاقات والصداقات بشكل كبير.

أما عن مواليد برج الثور فسيكون هناك تحسنا ملحوظا في حالته العامة، وسيكون أكثر طموحاً وتنظيماً، كما سيحظى بشهرة وسمعة جيداً وستسلط عليه الأضواء، وقد يحصل على ترقية.

وعن مواليد برج السرطان فسيحظون بنقطة ارتكاز في العمل، بالإضافة إلى استقرار ملحوظ، كما سيلمع نجمهم بشكل كبير، بجانب الشهرة والرقي الذي سيتحدث به عنه الكثيرون.

أما مواليد برج العذراء فستكون الفترة المقبلة عبارة عن إنتهاء للقلق التى طالما عاشوا به لفترة كبيرة، بالإضافة إلى حسم الكثير من العلاقات التي كانت تزعجهم والتخلص منها، ما سيجعلهم يسيرون على الطريق الصحيح دون أي ضغوط.