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برجك اليوم

Lebanon 24
23-10-2021 | 23:00
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الحمل
إرادتك الصلبة وإصرارك على النجاح يسهمان في تمكّنك من رفع مستوى التحدي، فحافظ على الوتيرة نفسها
 
الثور
 حبّك ينمو مع الأيام فحافظ عليه قدر الإمكان وأعطِ الحبيب كل ما تملك
 
الجوزاء
كن أكثر انفتاحاً على الزملاء، وخصوصاً أنّ أي تصرف فظ يؤدي إلى نتائج قد لا تحتملها
 
السرطان
تعرف اليوم مفاجأة سارّة أو عرضاً أو مناسبة جيّدة واحتفالات، ويطرب قلبك لما يحصل
 
الاسد
بعضهم يحاول أن يشوه سمعتك في العمل فكن حذراً، علماً أن نتائج أعمالك الجدية لن تظهر قريباً
 
العذراء
اختبر الحلول المبنية على دراسات طبية للتلخص من الدهون والسمنة
 
الميزان
لا تدع الرتابة تسيطر على علاقتك العاطفية، فهذا قد يؤدي إلى المزيد من المشكلات بينك وبين الشريك
 
 
العقرب
مشاريع مهمة قد تغيّر وضعك في العمل، لذا عليك أن تكون جاهزاً لكل مستجد في هذا الإطار
 
القوس
مهما حاول الزملاء نقل صورة مشوشة عنك إلى أرباب العمل، سيفشلون لأن رصيدك من النجاح أكبر من محاولاتهم
 
الجدي
تجهد نفسك كثيراً اليوم على مستوى تبادل الخبرات والمعلومات وتقوم بعمل مشترك ومثمر مع أحد الزملاء
 
الدلو
عدم الشعور بالرغبة في العمل يؤدّي إلى قرارات تتناولك وتهدد مصيرك في موقعك
 
الحوت
 تتحكم المزاجية في علاقتك بالشريك، فتبادر فوراً إلى اتخاذ قرارات حاسمة
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
المصدر: السومرية
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