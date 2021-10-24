بمزاد علني.. بيع أعمال لبيكاسو بأكثر من 100 مليون دولار!

في مزاد علني أقيم أمس السبت بيعت 11 لوحة وأعمال أخرى للفنان الإسباني بابلو بيكاسو ساعدت في تحويل لاس فيغاس إلى وجهة استثنائية للفن، مقابل أكثر من 100 مليون دولار.

فقد أقامت دار سوذبيز للمزادات، قبل يومين من ذكرى ميلاد بيكاسو المئة والأربعين، هذا المزاد في فندق بيلاجيو بلاس فيغاس، حيث كانت الأعمال معروضة منذ سنوات.

وكان الفنان الإسباني المشهور بابلو بيكاسو ولد في مالقا في الخامس والعشرين من تشرين عام 1881.

وكانت 5 من هذه اللوحات معلقة على جدران مطعم بيكاسو الفاخر في بيلاجيو، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.

ورغم بيع 11 لوحة من لوحات بيكاسو، فإن المطعم سيستمر في عرض 12 عملا آخر لبيكاسو.

وكان أعلى سعر من نصيب لوحة "المرأة ذات القبعة الحمراء والبرتقالية" التي رسمها بيكاسو في 1938 لمحبوبته ومصدر إلهامه ماري-تيريز والتر، والتي بيعت مقابل 40.5 مليون دولار، بزيادة 10 ملايين دولار عن سقف تقديرات ما قبل البيع.

وبيعت اللوحتان الكبيرتان "الرجل والطفل"، و"جذع رجل"، مقابل 24.4 مليون دولار و9.5 مليون دولار على الترتيب، في حين بيعت أعمال أصغر مثل "غداء على عشب" مقابل 2.1 مليون دولار، أي ما يقدر بثلاثة أو أربعة أضعاف سعرها المقدر قبل البيع.

ولم يتم الكشف عن أسماء المشترين.