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ديك رومي يتحرش بمراسلة تلفزيونية.. شاهدوا الفيديو

Lebanon 24
24-10-2021 | 04:00
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انتشر فيديو على منصة "يوتيوب" في بريطانيا أثار ضحك الكثير من المشاهدين، حيث قام ديك رومي بالتحرش بمراسلة تلفزيونية خلال تسجيلها لتقرير صحفي في إحدى المدن البريطانية.

 

وأظهر الفيديو مراسلة تلفزيونية تتوسط مجموعة من الطيور وتقوم بتسجيل تقرير صحفي، وخلال لحظات قام أحد الديوك بنقرها ما كان على المراسلة سوى الصراخ بصوت عال، هذا الأمر أدى إلى ردة فعل من الطيور المحيطة التي تفاعلت مع الأمر وبدى كأنها ضحكت بقوة.

 

ونشرت المراسلة تابعة لقناة "سي إن إن" الأميركية المقطع المضحك على صفحتها على منصة "انستغرام" وكانت تقوم بتصوير تقرير في منطقة  إسكس بالمملكة المتحدة، حيث تحدثت عن مشاكل المزارعين في المنطقة في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا.

 

المصدر: سبوتنيك

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