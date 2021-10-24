بعيدا عن السلبية والأجواء المشحونة.. هذه الأبراج الأكثر تأملاً

تتوفّر العديد من الأنشطة التي تساعد في التخلص من التوتر والإرهاق، وعلى الرغم من أنَّ الكثير منها قد ينطوي على شكل من أشكال النشاط البدني، إلا أنَّ هناك طريقة واحدة وهي التأمُّل للحفاظ على هدوء جسمك وعقلك والإسترخاء دون إجهاد نفسك جسدياً، وإزالة العبء الذي يثقل كاهلك. ونظراً لعلم الفلك الذي يُسلط الضوء على كل من نقاط القوة والعيوب لدى كل برج من الابراج، اليكم الأبراج الأكثر تأملاً.يحرص مولود الحمل على إعادة توجيه مشاعره السلبية نحو شيء إيجابي، لذا يُعدّ التأمل تمرين رائع له لتقليل التوتر والغضب، ولزيادة التعاطف مع الآخرين والتخلص من الإحباط والعدوانية التي قد يشعر بها باندفاع، ويساعده أيضاً في التحلّي بالصبر مع الأشخاص عندما يبدو مزاجه عدوانياً، وإدراك موقفه الذي لا هوادة فيه، والتخلص من النظرة السلبية التي قد يشعر بها تجاه المواقف والتجارب الجديدة.يتواصل مولود السرطان مع عواطفه أكثر من أي برج آخر، وقد يختفي عندما يكون حزين، ويعزل نفسه، وقد يميل إلى الاعتقاد بأنَّ العالم ضده ويرفض يد المساعدة، مما يجعل التأمل أداة رائعة لمساعدته في الاستفادة من الأفكار الحزينة أو المحبطة. ويمكن أن يخفف التأمُّل من الاكتئاب والحزن ويساعده على أن يكون حاضراً عن طريق تهدئة أعصابه ويُصبح أكثر وعياً بتجاربه الحسّية.يُحاول مولود الأسد الإنغماس في السعادة من خلال التأمل، الذي يغرُس لديه الأفكار والمشاعر الإيجابية، ويُساعده في التركيز على حب الآخرين ويُزيل الشعور بعدم الأمان الذي يُبرِز جانبه المتكبر وغير العقلاني ولمساعدته على الاسترخاء. يستسلم الأسد للتأمل ليتمكن من التواصل مع جانبه الغامض، ولمساعدته في العمل على سلوكه المتهور من خلال التحكم في الجانب المتغطرس من شخصيته وتقدير نفسه والاهتمام بأشياءه المفضلة وقد يساعده على الشعور بالتحسن.تتمثّل نقاط ضعف برج العقرب في عدم الثقة في نفسه والحسد تجاه الآخرين، ويمكن أن يكون إعصاراً من التقلبات المزاجية. لذا يحتاج دائماً إلى تأمل الامتنان لتعزيز الإيجابية وأفكار السعادة التي تجعله يُقدّر الناس في حياته. كما يُعدّ التأمل أيضاً وسيلة رائعة للابتعاد عن كل ذلك، والتفكير في أفعاله عندما تكون تحت ضغط كبير، وعندما يكون لديه نوبات من نفاذ الصبر والشعور بعدم الاستقرار.قد يكون مولود الدلو رحيماً تجاه الآخرين، ولكنه سلبي تجاه نفسه، مما يجعل التأمل مناسباً له؛ لِحل أي أفكار مخيفة أو كئيبة وتأسيس الرضا لحل المشكلات العاطفية. يقود التأمل برج الدلو إلى الاعتقاد بأنَّه لن يكون من المفيد الهروب من مشاكله وتجنب أي نوع من التعبير العاطفي، ويمكن أن يساعده التأمل في تسهيل الأمور عندما يتعلق الأمر بمواجهة خوفه من الضعف، وسوف يكون أكثر تركيزاً ولطيفا تجاه الآخرين بدلاً من الظهور بمظهر منعزل وغير جذاب.يُتيح التأمل بالنسبة لمولود الحوت، التعرّف على نفسه، وتجربة الفرح بلون أكثر حيوية، واتخاذ خطوات لإيجاد الدافع داخل نفسه. بغض النظر عن مدى صعوبة ذلك، يمكنه التعرّف مرة أخرى على شغفه الضائع منذ فترة طويلة، ومن المحتمل أن يتحوَّل حزنه إلى شيء قوي، ويجعله يُدرك أنَّه ليس وحيداً في معاناته ومن خلال حب الذات، كما يمكنه إقناع الآخرين بفعل الشيء نفسه. يُمكِّن الـتأمل الحوت من الاعتراف بالوحدة التي يشعر بها وإزالة بعض الخوف من التعرض للنقد.