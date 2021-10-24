ابتلع هاتفا لمدة 6 أشهر.. والصور الشعاعية تظهر أين علق في جسمه

كشف الطبيب المصري، محمد صلاح، أحد المشاركين في استخراج هاتف محمول من بطن سجين مريض بمستشفى أسوان الجامعي، تفاصيل الواقعة.



هذا ونقل موقع "أخبار اليوم" عن أحد الأطباء المشاركين في استخراج الهاتف المحمول من بطن المريض قوله إن "الهاتف المحمول صغير الحجم بحجم الصباع، وقام بلفه بكيس بلاستيك صغير لسهولة بلعه، ولمنع تأثير العصارة المعوية بالهاتف". وخلال مداخلة تلفزيونية، أوضح الطبيب محمد صلاح أن "المريض المصاب سجين، وكان يشكو من ألم بسيط في بطنه، وتم إجراء إشاعات له، وبعد المداولة معه تبين أنه قام بابتلاع هاتف منذ 6 أشهر، وكان يريد أن ينزله في البراز أثناء تواجده في السجن لاستعماله ولم ينزل ونسي الأمر".هذا ونقل موقع "أخبار اليوم" عن أحد الأطباء المشاركين في استخراج الهاتف المحمول من بطن المريض قوله إن "الهاتف المحمول صغير الحجم بحجم الصباع، وقام بلفه بكيس بلاستيك صغير لسهولة بلعه، ولمنع تأثير العصارة المعوية بالهاتف".

ولفت الطبيب إلى أن "المريض معتاد على فعل ذلك، ولكنه لم يستطيع إنزاله هذه المرة"، مؤكدا أن "الهاتف خرج سليم والمريض سليم وحالته جيدة".