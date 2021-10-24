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أخبار مفرحة جدا طال انتظارها لبعض الأبراج.. إبتداءً من الثلاثاء هذا ما يعدكم به الفلك

Lebanon 24
24-10-2021 | 09:10
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ينتظر 3 ابراج الحظ الجيد خلال الايام المقبلة بحسب توقعات فلكية، سببها وجود القمر في برج الجوزاء والشمس في برج العقرب. والاهم ان اخباراً مفرحة جدا ستكون بانتظار العقرب والسرطان والحوت. 
 
برج العقرب
هو الرابح الاكبر خلال الايام المقبلة، حيث بإنتظاره الانتصار والفرح والانفراجات. 
 
برج السرطان 
يحمل الفلك اخبارا مالية مهمة لمواليد برج السرطان، والشمس متربعة في برجكم لثلاثين يوماً مقبلة.
 
برج الحوت 
يومان سيتخللهما انزعاجاً، وابتداءً من الثلاثاء سيكون مواليد برج الحوت امام فرص جيدة في الحياة على الصعيد المالي والمهني، ربما لم يحصلوا عليها يوماً في حياتهم.
 
 
 
 
المصدر: الجميلة
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