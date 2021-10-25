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هذه الأبراج انتهازية.. احذروا منها

Lebanon 24
25-10-2021 | 01:00
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أصحاب بعض الأبراج يتميزون بأنهم قد يكونوا انتهازيين للغاية ولا يهمهم سوى تحقيق هدفهم بأي شكل وأي وسيلة ممكنة.

 

وحسب مجلة "يورتانغو"، فإن هؤلاء الأبراج هم:

 

العقرب

إذا تعلق الأمر بالحصول على ما يريده وتحقيق هدفه، يصبح مولود العقرب متلاعبًا للغاية بغيره ولا يمانع أن يبدو انتهازيًا جدًا وحادًا، طالما ذلك سيساعده في تحقيق هدفه، الذي يسلط عليه كل تركيزه.

 

الأسد

انتهازية الأسد تأتي بشكل مختلف، حيث يفعل ذلك بذكاء ليصبح أكثر جاذبية، ويتعامل بذكاء ويعرف كيف يكون انتهازيًا، لكن دون أن يظهر عدائيا للغاية، وذلك يرجع أيضًا إلى مهارته القيادية.

 

الثور

انتهازية الثور تظهر في عِنده الزائد، فإذا قال أو فعل أحد الأشخاص شيئًا ما لا يعجب هذا البرج ويشعر أن ذلك سيعيقه عن تحقيق هدفه، يبذل قصارى جهده لمنع ذلك الشخص من فعله ولن يتوقف عن المحاولة حتى ينجح ويجبر ذلك الشخص على اتباع نصيحته أو أوامره في نهاية المطاف.

 

الجدي

بالنسبة لبرج الجدي، كثير ما ترتبط انتهازيته بالتشاؤم أو الأفكار السلبية، فعلى سبيل المثال، إذا شعرت صاحبة هذا البرج أن شريك صديقتها قد يميل للخيانة ويجرح مشاعر صديقتها، لا تتوانى لحظة وتنتهز أي فرصة لتحذيره بشكل دائم حتى ينتبه وينفذ كلامها.

 

وذلك يرجع إلى أن برج الجدي لا يمل أبدًا ويفعل أي شيء للحصول على ما يريده أو جعل الشخص الآخر ينصاع لأوامره.

 

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