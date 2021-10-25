هذه الأبراج تظن بأنها تعرف أكثر من غيرها.. ماذا عنك؟

يظن بعض الأشخاص بأنهم الأدرى حين يتعلق بمصلحة الآخرين. هم دائماً يقدمون النصائح رغم أن أحداً لم يطلب منهم ذلك. كما أنهم يملكون النظريات العديدة حول الآليات والطرق التي كان يجب إعتمادها من أجل التعامل مع هذه المشكلة أو تلك في حياتكم وحياة غيركم.

المشكلة مع هذه الفئة هي أنها النصائح الخاصة بها قد تكون منطقية ونظرياتها أيضاً قد تكون كارثية ولكنها لا يمكنها أن ترى ذلك لأنها وبكل بساطة من الفئة التي تظن بأنها الأدرى وبأنها تعرف أكثر من غيرها وبأن خبرتها في الحياة تجعلها مخولة لتحديد مسار حياة الآخرين لأنها وبكل بساطة تعرف أين تكمن مصلحتهم.

العذراء

العذراء مقتنع تماماً بأنه يملك كل المعلومات والخبرات الضرورية، وبالتالي هو يميل للإعتقاد بأنه يجيد التعامل مع كل المواقف والتحديات التي قد تصادفه. من منظور العذراء هو يقوم بمشاركة خبرته ومعرفته مع الآخرين، وفي الواقع هو يشعر بالسعادة حين يقوم بذلك.

البرج هذا يقدم النصائح وخلاصة خبراته لمن يعرفهم ولمن لا يعرفهم جيداً. ولكن بشكل عام النصائح التي يقدمها العذراء جيدة وهو في معظم الأحيان يعرف بالفعل أين تكمن مصلحة الآخرين وذلك لانه يعتمد مقاربة منطقية عقلانية منطقية عند تحليل كل المواقف وعند التعامل مع المشاكل. البرج هذا ذكي وعملي كما أنه يملك قدرة عالية على ملاحظة التفاصيل التي تفشل الغالبية الساحقة من الأبراج ملاحظتها. ولهذا السبب يمكن تقبل نصيحة العذراء حين يبلغكم بأنه يعرف أين تكمن مصلحتكم لانه معظم الوقت يكون محقاً.

الجدي

الجدي من الأبراج التي تملك خبرة وحكمة تفوق سنه بشكل دائم خصوصاً حين يتعلق الأمر بالمجال المادي. عادة الجدي من الأبراج التي تدعي معرفة كل شيء حول كل شيء وهو يقدم النصائح ولكن نصيحتنا لكم هي الإستماع اليه فقط حين يتعلق الأمر بالمشاكل المادية فهو بالفعل يعرف أين تكمن مصلحتكم.

هو بشكل عام لا يمكنه إحتمال تعامل الاخرين بطريقة مستهترة مع المال كما لا يمكنها مراقبة الاخرين وهم يقومون بإتخاذ قرارات مالية خاطئة ولهذا السبب يتدخل سواء طلب منه القيام بذلك أم لم يتم الطلب منه.

ولكن مشكلة الجدي عند محاولته جعل الاخرين يرون أن تكمن مصلحتهم هو واقع أنه لا يضع بالحسبان أن الاخرين لا يشبهونه خصوصاً لناحية الإنضباط والحرص وبالتالي ما ينفك يتدخل ويحاول فرض وجهة نظره تحت ذريعة أنه يعرف أين تكمن مصلحة الاخرين من دون السماح للاخرين عيش حياتهم كما يريدون أن يعيشونها.

السرطان

مولود السرطان يملك غريزة الأبوة/ الأمومة وعادة تكون المهيمنة عند التعامل مع الاخرين. في عقل البرج هذا ما يحاول القيام به هو جعل الآخرين يتجنبون إختبار أي ألم غير ضروري لذلك فهو يقدم وجهة نظره ونصائحه حتى ولو كان الاخر قد أبلغ السرطان بأنه مقتنع تماماً بالقرارات التي قام بإتخاذها.

مقاربة السرطان تجعله يبدو للاخرين وكأنه يحاول فرض رأيه ووجهات نظره بشكل دائم، وهو يقوم بذلك بشكل أو بآخر ولكن ربما ما يبرر له فعلته تلك هو واقع أنه نيته صافية. بطبيعة الحال نصيحته قد لا تكون صائبة ورؤيته للامور قد تكون مشوشة ولكن هذا لا يمنعه من الإصرار بأن يعرف أكثر منكم أين تكمن مصلحتكم.

الجوزاء

الجوزاء يمكنه رؤية التفاصيل والصورة كاملة في الوقت عينه، أمر بطبيعة الحال لا يمكن للغالبية الساحقة من الأبراج القيام به. وبالتالي، هناك العديد من الأمور التي يلاحظها الجوزاء والتي لا يمكننا ملاحظتها وعليه هو يعتبر أن واجبه يحتم عليه الإشارة الى ذلك سواء طلب منه الاخر النصيحة أم لم يطلبها.

مقاربة الجوزاء مباشرة للغاية لدرجة أنها تصنف على أنها تدخلاً فيما لا يعنيها خصوصاً وأنه يقدم نصيحته ورؤيته حول المكان الذي تكمن فيه مصلحة الآخر من دون حتى أن يعرف كل الحقائق والتفاصيل المتعلقة بما يحصل.

ورغم أن نية الجوزاء صافية ولكن واقع أن يملك الكثير من الافكار المتناقضة والعشوائية والمبعثرة هنا وهناك تجعل نصائحه سيئة للغاية. لذلك حين يبلغكم البرج هذا بأنه يعرف تماماً أين تكمن مصلحتكم، تعاملوا مع النصائح بحذر شديد.

الأسد

الأسد يملك الكاريزما والثقة بالنفس والسحر وبالتالي الغالبية الساحقة تتطلع الى البرج هذا ما خلق عادة تقديم النصائح عنده. هو يظن بأنه يملك فكرة واضحة حول الأمور الصحيحة وتلك الخاطئة وبالتالي هو الأدرى حين يتعلق الأمر بما عليكم القيام به لتحصلون على أفضل حياة ممكنة.

ولكن مشكلة الأسد هي أن رؤيته نابعة مما هو عليه أي انه يقدم النصائح التي قد تجدي نفعاً معه من دون أن يضع بالحسبان أن ما يعود عليه بالفائدة قد لا يترك النتيجة نفسها عند الآخرين.. وحتى أنه لا يفهم الأسباب التي تجعل نصيحته التي حققت له الكثير من النجاحات فشلت في تحقيق النتيجة نفسها للآخرين.

ولهذا السبب الأسد وحين تفشل النصائح الخاصة به يصل الى خلاصة مفادها أن الخلل يكمن في مقاربتكم أو شخصكم وليس في نصيحته ولهذا السبب هو لا يتوقف عن تقديم النصائح ومحاولة جعلكم تروون وجهة نظره حين يتعلق الامر بمصلحتكم.